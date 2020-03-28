Вопрос отставки министра здравоохранения Ильи Емца находится на обсуждении.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам вечером 27 марта после заседания фракции "Слуга народа", сообщает hromadske (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Владимир Зеленский и Илья Емец

По его словам, на фракции кадровые вопросы не поднимались.

"Но есть такой вопрос, он обсуждается, по ряду причин, связанных с различными факторами", – отметил президент.

Он добавил, что уже в ближайшие дни будет озвучена информация о кадровых решениях в правительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 марта народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и его коллега из "Европейской солидарности" Алексей Гончеренко со ссылкой на свои источники сообщили, что глава Минздрава Илья Емец уходит в отставку.

Пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко опроверг эту информацию, подчеркнув, что министерство работает в усиленном режиме.

Источник в окружении министра рассказал OBOZREVATEL, что Емец на протяжении недели пытается уйти в отставку, поскольку в своих действиях скован позицией Офиса президента.

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