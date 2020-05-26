Президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовой план действий в рамках реализации политики евроатлантической интеграции страны.

Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год" № 203/2020 глава Украины подписал во вторник, 26 мая, сообщается на сайте ОП.

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Годовая национальная программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи Украины касательно сотрудничества с Альянсом, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

Программа подтверждает стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

"Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля", – отметила пресс-служба Офиса президента.

Главный акцент в программе "на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности", сказано в тексте.

Указ №203/2020 Скриншот

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада поддержала законопроект №9037 о внесении изменений в Основной Закон Украины – Конституцию – об интеграции в Евросоюз и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно заместитель главы Министерства иностранных дел Егор Божок завил, что Украина должна выполнить еще несколько требований НАТО для того, чтобы получить план действий по членству.

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