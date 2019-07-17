Зеленский подготовился к военному положению: что это значит

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины на случай введения военного положения.

Об этом сообщается на сайте главы государства. Так, положение дополнено пунктом 263, в котором говорится, что в случае введения военного положения для формирования военных администраций в населенные пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

Владимир Зеленский на Донбассе ТСН

Указано, что замещение должностей военнослужащими осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях, подлежащих замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и командного состава правоохранительных органов, и перечнем должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими и правоохранителями в районной, областной военной администрации, утвержденными президентом Украины по представлению главнокомандующего ВСУ.

"Командировки военнослужащих в военные администрации с сохранением на военной службе и их отзыв осуществляется приказами по личному составу начальника Генштаба. О назначении военнослужащих, командированных на должности в военные администрации, эти администрации письменно сообщают в Генштаб ВСУ", – говорится в указе.

В случае необходимости начальник Генштаба может отозвать из военной администрации командированных военнослужащих, сообщив о таком отзыве начальнику военной администрации с предоставлением соответствующей замены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал отношения в воинских коллективах одной из самых главных проблем ВСУ.

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