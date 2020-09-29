Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра: охрана проверила каждый люк в парке. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября принял участие в мероприятиях по случаю 79-й годовщины памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

При этом журналисты отмечают, будто бы перед этим охрана главы государства проверяла каждый люк в историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр"в Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В рамках мероприятия Зеленский вместе с почетным караулом возложил цветы к мемориалу памяти жертв Холокоста. Позже, под залпы винтовок, он почтил память расстрелянного 79 лет тому назад населения.

Telegram-канал PavlovskyNEWS пишет, что за несколько часов до приезда Зеленского всех проходящих мимо просили покинуть парк.

"Проверяли с металлоискателем все клумбы и залазили во все люки. К памятнику не пускают никого, даже желающих возложить цветы", – говорилось в сообщении.

Известно, что 29 сентября в Бабьем Яру запланировали открытие мемориала, посвященного жертвам трагедии. Также столичные власти подготовили инсталляцию, которая олицетворяет страх и ужас, происходящих в этих местах.

Подробнее о Дне памяти жертв Бабьего Яра и том, как 79 лет назад нацисты устроили первый массовый расстрел – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщалOBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко почтил память жертв Бабьего Яра в 79-ю годовщину трагедии, 29 сентября. Вместе с представителями городской власти он возложил цветы к памятнику расстрелянным в Бабьем Яру.