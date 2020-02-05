Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:11
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский первым в Украине получил электронную подпись для новой ID-карты: фото

4.9т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев воспользовался новым сервисом Министерства внутренних дел, получив квалифицированную электронную подпись на чип ID.

Об этом сообщил глава МВД Аресен Аваков. Соответствующий пост с фотографиями он выложил в Twiter. По его словам, сегодня глава государства принял участие в 4400000 владельцев современных ID-карточек.

Зеленский получил ID-карту

Зеленский получил ID-карту

Twiter/Аресен Аваков

Он также подчеркнул, что начиная с 5 февраля квалифицированную электронную подпись сможет получить каждый владелец ID.

"Welcome в современную цифровую Украину!", – написал Аваков.

Зеленский получил ID-карту

Зеленский получил ID-карту

Twiter/Аресен Аваков

По информации пресс-службы президента, бесплатной услугой по внесению КЭП на чип ID-карты гражданина Украины Зеленский воспользовался в Оболонском районном отделе ЦМУ Госмиграционной службы Украины в г. Киеве и Киевской области. Там руководство МВД и ДМС и представило ему возможности по оформлению и использованию нового документа.

"Президент прошел процедуру получения паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и сдал паспорт-книжечку. Также работники миграционной службы внесли в документ квалифицированную электронную подпись", – говорится в сообщении.

Зеленский получил ID-карту

Зеленский получил ID-карту

president.gov.ua

Как подчеркнул глава ГМС Максим Соколюк, владельцы ID-карточек теперь могут бесплатно получить услугу по внесению КЭП на ее чип не выходя из дома или офиса.

"Очень круто. Очень быстро. В общем вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись", – поделился впечатлениями от нового сервиса Зеленский.

Он также подчеркнул, что и услуга по внесению электронной подписи в паспорт гражданина Украины, и запуск приложения "Действие", являются примерами реализации стратегии нынешней власти "Государство в смартфоне".

Зеленский получил ID-карту

Зеленский получил ID-карту

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2019 изменились платежные реквизиты для оплаты оформления биометрических документов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Марта Рок
Персоны
Арсен Аваков Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ID-карта Министерство внутренних дел Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
18
26
Смешно
2
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Александр
Петров Александр
Жизнь удалась. Ха-ха
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Діонісьєв Слава
Діонісьєв Слава
Непроло и семи лет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги