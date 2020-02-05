Зеленский первым в Украине получил электронную подпись для новой ID-карты: фото

Президент Украины Владимир Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев воспользовался новым сервисом Министерства внутренних дел, получив квалифицированную электронную подпись на чип ID.

Об этом сообщил глава МВД Аресен Аваков. Соответствующий пост с фотографиями он выложил в Twiter. По его словам, сегодня глава государства принял участие в 4400000 владельцев современных ID-карточек.

Зеленский получил ID-карту Twiter/Аресен Аваков

Он также подчеркнул, что начиная с 5 февраля квалифицированную электронную подпись сможет получить каждый владелец ID.

"Welcome в современную цифровую Украину!", – написал Аваков.

Зеленский получил ID-карту Twiter/Аресен Аваков

По информации пресс-службы президента, бесплатной услугой по внесению КЭП на чип ID-карты гражданина Украины Зеленский воспользовался в Оболонском районном отделе ЦМУ Госмиграционной службы Украины в г. Киеве и Киевской области. Там руководство МВД и ДМС и представило ему возможности по оформлению и использованию нового документа.

"Президент прошел процедуру получения паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и сдал паспорт-книжечку. Также работники миграционной службы внесли в документ квалифицированную электронную подпись", – говорится в сообщении.

Зеленский получил ID-карту president.gov.ua

Как подчеркнул глава ГМС Максим Соколюк, владельцы ID-карточек теперь могут бесплатно получить услугу по внесению КЭП на ее чип не выходя из дома или офиса.

"Очень круто. Очень быстро. В общем вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись", – поделился впечатлениями от нового сервиса Зеленский.

Он также подчеркнул, что и услуга по внесению электронной подписи в паспорт гражданина Украины, и запуск приложения "Действие", являются примерами реализации стратегии нынешней власти "Государство в смартфоне".

Зеленский получил ID-карту president.gov.ua

Президент України @ZelenskyyUa долучився до 4,4 млн. власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Welcome у сучасну цифрову Україну! 🖥💪🇺🇦 pic.twitter.com/uGkkQ1tZ4v — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2019 изменились платежные реквизиты для оплаты оформления биометрических документов.

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