Зеленский отжал штангу на "нулевой" позиции ВСУ на Донбассе. Эксклюзивные фото

Владимир Зеленский на Донбассе.
Во время визита на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский позанимался спортом в зале, где тренируются украинские военные.
Фото того, как глава страны отжимает штангу, OBOZREVATEL получил от источников в Офисе президента.
Как видно на снимках, в зале на "нулевой позиции" также есть гантели и ракетки для тенниса. При этом штангу, по всей видимости, военные сделали из подручных материалов – закрепили на грифе несколько кирпичей.
Владимир Зеленский в тренировочном зале украинских военных
Зеленский отжал штангу
Напомним, глава Украины прибыл в зону ООС 6 августа. Было запланировано, что за два дня президент проедет более 100 км по линии разграничения.
Владимир Зеленский на Донбассе ОП
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский поделился впечатлениями от своего двухдневного визита на Донбасс и рассказал о быте военных ВСУ на передовой.
Глава страны вручил награды Героям, которые несут службу в зоне ООС.
Зеленский также заехал за сладостями в местный магазин.