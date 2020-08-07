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Зеленский отжал штангу на "нулевой" позиции ВСУ на Донбассе. Эксклюзивные фото

Дарья Дурова
Политика
1,2 т.
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский на Донбассе.

Во время визита на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский позанимался спортом в зале, где тренируются украинские военные.

Фото того, как глава страны отжимает штангу, OBOZREVATEL получил от источников в Офисе президента.

Как видно на снимках, в зале на "нулевой позиции" также есть гантели и ракетки для тенниса. При этом штангу, по всей видимости, военные сделали из подручных материалов – закрепили на грифе несколько кирпичей.

Владимир Зеленский в тренировочном зале украинских военных

Владимир Зеленский в тренировочном зале украинских военных

Зеленский отжал штангу

Зеленский отжал штангу

Напомним, глава Украины прибыл в зону ООС 6 августа. Было запланировано, что за два дня президент проедет более 100 км по линии разграничения.

Владимир Зеленский на Донбассе

Владимир Зеленский на Донбассе ОП

Как сообщал OBOZREVATEL:

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