Зеленский ответил недоброжелателям: это за гранью человечности, зло возвращается стократно
Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел коронавирусом, заявил, что шутить или радоваться этому нельзя
По его словам, болезнь очень коварная и может постичь кого угодно
При этом глава государства уверен, что Украина преодолеет это
Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел коронавирусом, заявил, что его оппоненты уже радуются этому. Он отметил, что это за гранью человечности.
В своем Telegram-канале глава государства написал, что "зло обязательно возвращается стократно".
"Уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что ж, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат", – подчеркнул он.
Зеленский отметил, что коронавирус не может быть причиной для радости, даже если заболели оппоненты.
"Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не желал и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые потеряли человеческие качества", – написал президент.
Также глава государства заявил, что пока не будет эффективной вакцины, под угрозой заболеть коронавирусом будет каждый.
"Единственное, что можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность "вытянуть" тяжелые формы (пациентов в тяжелом состоянии)", – пояснил он.
При этом Зеленский убежден, что победить болезнь обязательно получится.
"Украина также прошла большой путь от почти полностью развалившихся медицинской и лабораторной систем к способности справляться, когда у нас и 10 000 заражений ежесуточно, и делается уже по 50 000 тестов в сутки. Год назад такого потенциала не было и в помине. Мы работаем. Хотя некоторым нравится самих себя унижать. Они это делали в течение пяти лет. Продолжают унижать свою страну, отказывать ей в силе и умении сегодня. Так или иначе, уже к концу года сможем еще больше. Потому что мы - великая нация, и стоит только возродить веру в себя, уверенность в своих силах и идти в этом мире вместе с лучшими. Всем хорошего здоровья. И благодарен каждому, кто желает мне скорейшего выздоровления. Верю, коронавирус не выдержит теплоты ваших слов", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат. Глава государства ушел на самоизоляцию и продолжит работать в удаленном режиме.
Кроме него, также заразился и глава ОП Андрей Ермак.