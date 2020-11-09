Зеленский ответил недоброжелателям: это за гранью человечности, зло возвращается стократно

Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел коронавирусом, заявил, что его оппоненты уже радуются этому. Он отметил, что это за гранью человечности.

В своем Telegram-канале глава государства написал, что "зло обязательно возвращается стократно".

"Уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что ж, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что коронавирус не может быть причиной для радости, даже если заболели оппоненты.

"Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не желал и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые потеряли человеческие качества", – написал президент.

Также глава государства заявил, что пока не будет эффективной вакцины, под угрозой заболеть коронавирусом будет каждый.

"Единственное, что можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность "вытянуть" тяжелые формы (пациентов в тяжелом состоянии)", – пояснил он.

При этом Зеленский убежден, что победить болезнь обязательно получится.

"Украина также прошла большой путь от почти полностью развалившихся медицинской и лабораторной систем к способности справляться, когда у нас и 10 000 заражений ежесуточно, и делается уже по 50 000 тестов в сутки. Год назад такого потенциала не было и в помине. Мы работаем. Хотя некоторым нравится самих себя унижать. Они это делали в течение пяти лет. Продолжают унижать свою страну, отказывать ей в силе и умении сегодня. Так или иначе, уже к концу года сможем еще больше. Потому что мы - великая нация, и стоит только возродить веру в себя, уверенность в своих силах и идти в этом мире вместе с лучшими. Всем хорошего здоровья. И благодарен каждому, кто желает мне скорейшего выздоровления. Верю, коронавирус не выдержит теплоты ваших слов", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат. Глава государства ушел на самоизоляцию и продолжит работать в удаленном режиме.

Кроме него, также заразился и глава ОП Андрей Ермак.