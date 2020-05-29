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29 мая • обновлено в 14:10
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Зеленский отреагировал на стрельбу в Броварах

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым обсудил стрельбу в Броварах.

Также на встрече присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба ОПУ.

"Это даже потасовкой нельзя назвать – то, что происходило в Броварах. Напоминало 90-ые года. Хотел бы, чтобы вы рассказали детали того, что происходило", – начал разговор президент.

Аваков доложил, что в Броварах одна из групп злоумышленников пришла с помповым ружьем и дробовиками. Вторая группа, которая была нанята, была без оружия.

"Началось столкновение местных броварских перевозчиков, которые раньше контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешних, которым отдали значительную часть этих маршрутов", – рассказал министр.

По его словам, местной полиции не было известно, что в городе идет подготовка к такому происшествию.

"Мы сейчас закончим эту операцию и у меня есть вопросы к броварской полиции", – отметил Аваков.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Перестрелка в Броварах
Персоны
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Арсен Аваков
Место
Украина
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