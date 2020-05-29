Зеленский отреагировал на стрельбу в Броварах

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым обсудил стрельбу в Броварах.
Также на встрече присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба ОПУ.
"Это даже потасовкой нельзя назвать – то, что происходило в Броварах. Напоминало 90-ые года. Хотел бы, чтобы вы рассказали детали того, что происходило", – начал разговор президент.
Аваков доложил, что в Броварах одна из групп злоумышленников пришла с помповым ружьем и дробовиками. Вторая группа, которая была нанята, была без оружия.
"Началось столкновение местных броварских перевозчиков, которые раньше контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешних, которым отдали значительную часть этих маршрутов", – рассказал министр.
По его словам, местной полиции не было известно, что в городе идет подготовка к такому происшествию.
"Мы сейчас закончим эту операцию и у меня есть вопросы к броварской полиции", – отметил Аваков.
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