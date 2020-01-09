Зеленский объявил траур в Украине из-за крушения самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский огласил 9 января днем ​​траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании "МАУ" в Тегеране, в результате которой погибли 11 украинцев.

Об этом сообщает его пресс-служба. "Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании", – сказано в заявлении.

Отмечается, что на зданиях должны быть приспущены государственные флаги Украины. Также отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

Спасатели обнаружили черный ящик украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

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