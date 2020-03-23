Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 марта, в очередной раз обратился к украинцам из-за коронавируса, раскритиковав некоторых политиков за хайп на теме COVID-19.

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Соответствующее видео транслировали украинские телеканалы. Оно также было опубликовано пресс-службой президента в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Отдельно хочу обратиться к некоторым нашим политикам. У сложные для страны времена заниматься политическим хайпом фактически равно мародерству", – сказал он.

Глава Украины указал на распространяемые фейки о том, что во время режима чрезвычайного положения власть якобы "под шумок протянет некоторые непопулярные решения".

"Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и по своим, если можно так сказать, жизненным принципам", – подчеркнул президент.

"Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус снимает маски с людей: кто-то готов помогать людям, а кто-то пытается спекулировать и продавать маски заграницу. Общество даст этому свою оценку", – добавил он.

Владимир Зеленский Скрин видео

Зеленский также рассказал, что самолет из Китая доставил в Украину первую партию тестов, защитных средств и аппаратов ИВЛ. Ожидаются также поставки из Южной Кореи и Германии. МВФ, Всемирный банк и ЕБРР, по словам украинского лидера, готовы помогать стране.

"Мы много работаем. Наш девиз в последние дни: "Выспимся после коронавируса". Каждый губернатор, глава облсовета, мэр и региональный бизнес должны забыть про собственные амбиции и работать в команде, не думая о будущих местных выборах", – отметил президент.

Он поблагодарил украинских медиков и пограничников, военных, сотрудников "Укрпочты", доставляющих пенсии, социально ответственный бизнес и волонтеров, помогающих стране.

"Нам всем нужно повзрослеть. Нам досталась в наследство не идеальная медицинская система, но она держится, держится на людях. Давайте не доведем их до состояния, когда они будут падать от переутомления или будут вынуждены выбирать кого лечить, а кого нет", – призвал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, Кабмин разрешил аптекам на период карантина заниматься доставкой лекарств на дом. Такое решение было принято на заседании в понедельник, 23 марта.

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