Зеленский об обстрелах на Донбассе: мы не отвечаем на них, и это хорошо

Украинская армия не отвечает на обстрелы со стороны российских террористических войск "Л/ДНР" на Донбассе.

Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит. Иногда бывают обстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо", – цитирует издание Зеленского.

Президент также отметил, что, из-за социальных проблемы на Донбассе, местные жители могут устроить бунт террористов.

"Люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, также видят, как живут украинцы по ту сторону фронта – лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены на воду и электроэнергию. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, то могут также возникнуть беспорядки", – считает глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский отметил, что на "нормандских" переговорах политических советников глав Украины, РФ, Франции и Германии удалось обсудить в полном объеме не все вопросы, но главным итогом стало продолжение режима тишины в Донбассе.

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