Зеленский – новый Лукашенко? Портников указал на поразительное сходство

Президент Украины Владимир Зеленский во всем подражает своему герою в сериале "Слуга народа" Василию Голобородько, а тот в свою очередь списан с лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Такое мнение выразил в своем блоге для Belsat украинский журналист Виталий Портников. По его словам, последние сравнения президентов двух стран не случайны и подтверждение тому – видео белорусского "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Если вспомнить не о том Лукашенко, которого мы знаем сейчас, а том, которого многие уже давно забыли – Лукашенко образца 1994 года – то аналогий напрашивается еще больше. Александр Григорьевич тоже был человеком, далеким от системы – даром что депутатом Верховного Совета. Тоже не имел профессиональной команды, но зато был окружен молодыми энтузиастами. Посмотришь – так Зеленский и есть, только 25 лет назад", – отметил он.

Лукашенко и Зеленский

Однако по словам Портникова, говорить об абсолютном сходстве украинского президента с Лукашенко может только тот, кто не смотрел "Слугу народа".

"Вот кому точно подражает новый украинский президент – так это главному герою этого сериала, учителю Василию Голобородько", – уверен Портников.

Василий Голобородько Прямий

"Учитель, которого Зеленский сыграл в этом сериале, волею случая стал украинским президентом и развалил страну – но у зрителя этот простой неискушенный человек вызывает искренний энтузиазм. И о нем Зеленский напоминает накануне парламентских выборов, на которых виртуальная партия нового президента "Слуга народа" – партия без четкой программы, реальных членов, понятных кандидатов в депутаты и даже без кандидатуры премьер-министра, которую она готова выдвинуть в случае победы – готовится завоевать большинство мандатов", – пояснил журналист.

Голобородько же, по мнению Портникова, списан именно с Лукашенко, который на протяжении многих десятилетий пользовался популярностью среди украинцев.

Виталий Портников aravot-ru.am

"Именно он – стабильный герой "маленького украинца". Так с кого же еще лепить привлекательный образ? Так что, конечно же, Зеленский не подражает никакому Лукашенко. Зеленский продолжает – как и во время президентской предвыборной кампании – играть Голобородько. А вот Голобородько подражает Лукашенко – кому же еще ему подражать?" – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп из "Народного фронта" Николай Княжицкий заверил, что Зеленский своими первыми шагами напомнил Лукашенко.

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