Зеленский не первый: в Раде предлагали уволить судей КСУ еще в 2014 году

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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  • Проект постановления тогда зарегистрировал нардеп Сергей Власенко

  • Он предлагал досрочно прекратить полномочия судей КСУ, назначенных по квоте Януковича

Верховной Раде уже предлагали уволить судей КСУ

В Украине еще в сентябре 2014 года предлагали Верховной Раде обратиться к президенту с просьбой о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда.

Тогда речь шла о судьях, которые были назначены по квоте на тот момент уже сбежавшего в Россию президента Украины Виктора Януковича.

Инициатором соответствующего проекта постановления был народный депутат Сергей Власенко. Он предлагал уволить Юрия Баулина, Сергея Вдовиченко, Александра Касминина и Александра Тупицкого, который ныне возглавляет КСУ.

Проект постановления №5006 "Об обращении к президенту Украины о досрочном прекращении полномочий и увольнения назначенных по его квоте судей Конституционного Суда Украины" был зарегистрирован 2 сентября, но 27 числа того же месяца его отозвали.

Проект постановления о прекращении полномочий судей КСУ.
Результаты прохождения проекта постановления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКонституционный суд УкраиныАлександр ТупицкийСергей ВласенкоВиктор ЯнуковичВладимир Зеленский