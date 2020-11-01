Зеленский не первый: в Раде предлагали уволить судей КСУ еще в 2014 году
Проект постановления тогда зарегистрировал нардеп Сергей Власенко
Он предлагал досрочно прекратить полномочия судей КСУ, назначенных по квоте Януковича
В Украине еще в сентябре 2014 года предлагали Верховной Раде обратиться к президенту с просьбой о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда.
Тогда речь шла о судьях, которые были назначены по квоте на тот момент уже сбежавшего в Россию президента Украины Виктора Януковича.
Инициатором соответствующего проекта постановления был народный депутат Сергей Власенко. Он предлагал уволить Юрия Баулина, Сергея Вдовиченко, Александра Касминина и Александра Тупицкого, который ныне возглавляет КСУ.
Проект постановления №5006 "Об обращении к президенту Украины о досрочном прекращении полномочий и увольнения назначенных по его квоте судей Конституционного Суда Украины" был зарегистрирован 2 сентября, но 27 числа того же месяца его отозвали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда.