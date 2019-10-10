Зеленский назвал три главные темы на переговорах с Путиным

Вопросы амнистии, особого статуса Донбасса, а также тема украинского Крыма должны обсуждаться в "нормандском формате". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в Киеве.(Все подробности и онлайн-трансляция пресс-марафона Зеленского здесь).

"По поводу амнистии: вы же знаете, что по этому вопросу закон принят, в тумбочке где-то лежит. Не знаю, почему этот закон приняли и не передали бывшему президенту на подпись. Никто не отвечает на этот вопрос, поэтому этот вопрос должен обсуждаться в "нормандском формате", то есть, что это будет за закон, что это за амнистия", – сказал он.

Владимир Зеленский на пресс-марафоне в Киеве

Кроме того, подчеркнул Зеленский, перспектива проведения встречи в "нормандском формате" полностью зависит от разведения сил и средств на Донбассе.

"Разведение – я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения – не будет "нормандского формата". Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский пообещал завершить войну с Россией на Донбассе. "Когда меня выбирали президентом, я хочу напомнить какого Зеленского выбирало общество – президента, который прекратит войну. Поэтому именно такой Зеленский остается, и я всегда буду таким оставаться. Я такой человек!" – сказал глава государства.

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