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10 октября • обновлено в 13:59
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Зеленский назвал три главные темы на переговорах с Путиным

1.9т Читать материал на украинском

Вопросы амнистии, особого статуса Донбасса, а также тема украинского Крыма должны обсуждаться в "нормандском формате". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в Киеве.(Все подробности и онлайн-трансляция пресс-марафона Зеленского здесь).

"По поводу амнистии: вы же знаете, что по этому вопросу закон принят, в тумбочке где-то лежит. Не знаю, почему этот закон приняли и не передали бывшему президенту на подпись. Никто не отвечает на этот вопрос, поэтому этот вопрос должен обсуждаться в "нормандском формате", то есть, что это будет за закон, что это за амнистия", – сказал он.

Владимир Зеленский на пресс-марафоне в Киеве

Владимир Зеленский на пресс-марафоне в Киеве

Кроме того, подчеркнул Зеленский, перспектива проведения встречи в "нормандском формате" полностью зависит от разведения сил и средств на Донбассе.

"Разведение – я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения – не будет "нормандского формата". Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский пообещал завершить войну с Россией на Донбассе. "Когда меня выбирали президентом, я хочу напомнить какого Зеленского выбирало общество – президента, который прекратит войну. Поэтому именно такой Зеленский остается, и я всегда буду таким оставаться. Я такой человек!" – сказал глава государства.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Опять как мантру про крым - даже ваши хозяева эту тему закрыли, все харе
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Зеленский точно шлемазл - никаких разговоров о Крыме в нормандском формате не предусмотрено. Но Зеля может что-нибудь промычать себе под нос в туалете, а потом утверждать, что тема была поднята....
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Украина,как проигравшая сторона,не выбирает темы обсуждения,а слушает и выполнят!!!!!
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