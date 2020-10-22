Зеленский назвал "какого-то политика" поверхностным, процитировав свои же слова

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью четырем украинским телеканалам вспомнил слова "какого-то политика" о том, что ситуация с коронавирусом в стране может повторить итальянскую, процитировав самого себя.

Telegram-канал Инсайдер UA нашел, чьи слова имел ввиду президент. Им оказался сам Зеленский.

"Кстати, я недавно смотрел, кто-то из политиков говорил: у нас будет то, что и в Италии. Кто-то сказал. Ну это поверхностный человек", – заявил президент 22 октября.

Telegram-канал сделал ролик, в котором вслед за этими словами главы государства вставлен фрагмент его эксклюзивного общения с телеканалом "Украина", которое происходило 22 августа, т.е. двумя месяцами ранее.

"Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии. Все это знают", – сказал тогда Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью четырем национальным телеканалам, в котором обсуждались важнейшие вопросы: от глобального вызова COVID-19 до борьбы с коррупцией и тяжести реформирования секторов.