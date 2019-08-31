Зеленский назвал главное достижение за 100 дней

Владимир Зеленский считает своим главным достижением на должности президента Украины то, что он "не потерял лицо".

Об этом он заявил в интервью актеру Станиславу Боклану в субботу, 31 августа.

"Изменения есть, но я остался точно человеком, и меня не сломали вещи, которые появляются у человека, который имеет такую должность", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом интервью Зеленский также сказал, когда в Украине начнутся посадки топ-коррупционеров.

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