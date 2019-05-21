Зеленский назначил помощником своего бизнес-партнера

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, назначил своим первым помощником Сергея Шефира.

Соответствующий указ (№305/2019) обнародован на сайте администрации президента. "Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", – сказано в тексте.

Отметим, Шефир является другом и бизнес-партнером Зеленского. Он – продюсер и сценарист. Является одним из художественных руководителей и авторов "Студии Квартал-95".

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Владимир Зеленский и Сергей Шефир Коллаж

Родился 25 мая 1964 в городе Кривой Рог, был редактором лиг АМиКа КВН.

Напомним, Шефир участвовал во встрече команд Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которая состоялась в Администрации президента Украины 16 мая.

Сергей Шефир (крайний слева) и Владимир Зеленский UAportal

Кроме того, указом №311/2019 своим помощником Зеленский назначил Андрея Ермака – юриста, президента Общественной организации "Ассоциация предпринимателей города Киева".

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Как писал OBOZREVATEL, 21 мая Зеленский срочно вызвал министра обороны Украины Степана Полторака.

Ранее, 20 мая, Полторак попросил новоизбранного президента Украины уволить его с занимаемой должности.

За несколько часов до этого аналогичное заявление сделали глава СБУ Василий Грицак и все его заместители.

Также около 17:00 о своей отставке заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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