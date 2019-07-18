"Зеленский на это не пойдет": Разумков резко высказался о визитах Медведчука в Россию

Глава политсовета партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией.

Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 28 июля.

"Я хотел бы напомнить, что более года больших обменов не происходило [последний - в декабре 2017 года]. А за это время сколько раз Медведчук летал в Москву? Поэтому я не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика и человека, который сможет обеспечить возвращение наших военнопленных и заложников из России и временно оккупированных территорий", - заявил он.

"Поэтому я не думаю, что президент Зеленский на это пойдет. А то, что мы видим сегодня, к сожалению, это пиар-составляющая избирательной кампании. И я счастлив, что выборы заканчиваются", - добавил Разумков.

Дмитрий Разумков скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Медведчук встретился в Москве с Путиным, где они обсудили "прямой контакт официального Киева и "властей "ДНР" и "ЛНР".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!