Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Зеленский на это не пойдет": Разумков резко высказался о визитах Медведчука в Россию

Читать материал на украинском

Глава политсовета партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией.

Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 28 июля.

"Я хотел бы напомнить, что более года больших обменов не происходило [последний - в декабре 2017 года]. А за это время сколько раз Медведчук летал в Москву? Поэтому я не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика и человека, который сможет обеспечить возвращение наших военнопленных и заложников из России и временно оккупированных территорий", - заявил он.

Новости
Для Путина вопрос закрыт: названо главное расхождение президента РФ с Медведчуком

"Поэтому я не думаю, что президент Зеленский на это пойдет. А то, что мы видим сегодня, к сожалению, это пиар-составляющая избирательной кампании. И я счастлив, что выборы заканчиваются", - добавил Разумков.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Медведчук встретился в Москве с Путиным, где они обсудили "прямой контакт официального Киева и "властей "ДНР" и "ЛНР".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Виктор Медведчук Дмитрий Разумков
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
4
Смешно
9
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel