Офис президента рассматривает нардепа от "Слуги народа" Александра Завитневича кандидатом на пост вице-премьер-министра.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники во фракции СН.

"Люди в ОПУ возвращаются к старой концепции – стоит Гончарука усилить вице. Сейчас в ОПУ обсуждают кандидатуру на вице-премьера по промышленности нашего Сашу Завитневича. Даю 80% вероятности, что он и будет вице", – утверждают в "Слуге народа".

Завитневич возглавляет комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Также он – один из соучредителей Смелянского литейного завода. В 2016 году основал ООО "МТИ" – предприятие, предоставляющее в аренду оборудование и машины, занимается механической обработкой металлических изделий и оптовой торговлей оборудованием для добывающей отрасли и строительства.

Второй основательницей и директором ООО "МТИ" является жена Завитневича - Наталья. В 2012 году она давала комментарий журналистам Forbes как одноклассница Зеленского.

Александр Завитневич pravda.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров. При этом слухи о своем возможном увольнении он опроверг.

При этом в СМИ активно обсуждается вариант с назначением бизнесмена Сергея Тигипко на пост премьера, с которым ведутся переговоры. Президент Владимир Зеленский подтвердил накануне, что встречался с ним.

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