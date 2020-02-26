Офис президента рассматривает нардепа от "Слуги народа" Александра Завитневича кандидатом на пост вице-премьер-министра.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники во фракции СН.
"Люди в ОПУ возвращаются к старой концепции – стоит Гончарука усилить вице. Сейчас в ОПУ обсуждают кандидатуру на вице-премьера по промышленности нашего Сашу Завитневича. Даю 80% вероятности, что он и будет вице", – утверждают в "Слуге народа".
Завитневич возглавляет комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Также он – один из соучредителей Смелянского литейного завода. В 2016 году основал ООО "МТИ" – предприятие, предоставляющее в аренду оборудование и машины, занимается механической обработкой металлических изделий и оптовой торговлей оборудованием для добывающей отрасли и строительства.
Второй основательницей и директором ООО "МТИ" является жена Завитневича - Наталья. В 2012 году она давала комментарий журналистам Forbes как одноклассница Зеленского.
Александр Завитневич
pravda.com.ua
Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров. При этом слухи о своем возможном увольнении он опроверг.
При этом в СМИ активно обсуждается вариант с назначением бизнесмена Сергея Тигипко на пост премьера, с которым ведутся переговоры. Президент Владимир Зеленский подтвердил накануне, что встречался с ним.
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