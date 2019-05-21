"Зеленский, как Янукович!" Ляшко предупредил украинцев об опасности

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает решение президента Украины Владимира Зеленского неконституционным и незаконным.

Свое заявление касательно указа он разместил на своей странице в Facebook. Ляшко сравнил Зеленского с Януковичем.

"Указ Зеленского о роспуске парламента — неконституционный, незаконный и своевольный! Зеленский делает как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС изменил Конституцию. Результат — убийства людей, война и хаос! Я абсолютно уверен, что большинство граждан ждут от нового президента соблюдение Конституции и законов Украины. Только это спасет государство от хаоса и беззакония", — написал Ляшко.

Политик добавил, что Зеленский и его окружение, пользуясь своим высоким рейтингом, сейчас пытаются "рейдернуть" парламент, чтобы захватить власть в Украине.

"Это называется узурпация государственной власти, что прямо запрещено ст. 5 Конституции Украины. Правоохранительные органы, парализованы рейтингом Зе, не выполняют свои конституционные обязанности и не противодействуют узурпатору", — подчеркнул Ляшко.

Он сообщил, что во время встречи с Зеленским, охрана по его команде вырвала телефон. После этого мне пришлось полчаса убеждать Зеленского, чтобы осуществлялась официальная стенограмма этой встречи.

"Я требую от Зеленского, который декларирует прозрачность, обнародовать эту стенограмму. Украинцы имеют право знать, кто на самом деле ими управляет и как за закрытыми дверями решалась судьба страны. Это было очень скудное представление! Особенно когда Андрей Богдан дергал Зеленского за штаны или рубашку, когда он хотел что-то сказать. Через несколько часов Президент назначил своего надзирателя-смикача главой администрации", — уточнил Ляшко.

Он добавил, что на встрече Зеленский не ответил ни на один прямой вопрос.

"Президент Зеленский втягивает страну в авантюру не в интересах граждан, поскольку хорошо знает, что шансов изменить завтра в Раде избирательную систему нулевые. Выборы пройдут по старому закону без отмены мажоритарки, как главного источника политической коррупции в стране и без открытых избирательных списков", — считает Ляшко.

"По результатам 3-часовых консультаций с Зеленским я предупреждаю украинцев, что Украина — в шаге от реванша регионалов. Первое, что сделает новый парламент, если мы будем молчать — отменит закон об украинском языке и примет закон о продаже земли иностранцам. Несмотря на то, что указ о роспуске парламента не конституционный, наша команда идет на выборы. Мы не боимся ни людей, ни выборов! Мы идем, чтобы остановить реванш регионалов, не допустить отмены закона о языках и продажи земли", — добавил политик.

Зеленский и Ляшко

Ляшко объявил о сборе подписей депутатов под обращением в Конституционный суд о неконституционности указа Зеленского.

"Предостерегаем украинцев, что систематическое нарушение президентом Зеленским Конституции и законов Украины грозит дестабилизацией государства и управляемым хаосом, не исключено в интересах Москвы. Шабаш региональных ведьм в Раде во время инаугурации Зеленского — впервые с января 2014 года — показал, что страна оказалась на пороге контрреволюции. Зеленский с президента надежды быстро превращается в президента хаоса и развала государства. Мы решительно заявляем: реванш не пройдет!" — подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Соответствующий документ появился на сайте главы государства во вторник, 21 мая.

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