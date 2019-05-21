"Вы можете меня отпустить?" Ляшко схватил Зеленского. Видеофакт

В кулуарах Администрации президента лидер Радикальной партии Олег Ляшко перекинулся с президентом Владимиром Зеленским несколькими фразами и крепко пожал ему руку.
Главе государства пришлось просить нардепа ослабить хватку. Видео с курьезной встречей радикал обнародовал в Facebook.
Ляшко не пустили в зал заседаний из-за его намерения вести прямую трансляцию во время консультаций, и он попытался попросить разрешения у Зеленского.
Зеленский и Ляшко
"Владимир, добрый день! Приветствую вас!" — сказал Ляшко.
На это Зеленский заметил, что нардеп "очень демократично выглядит".
"Так же, как и вы, кстати, мы одинаково выглядим", — парировал Ляшко.
Затем президент задал ему вопрос: "Скажите, как вы относитесь к досрочному прекращению полномочий Рады?"
"Я отношусь нормально", — сказал Ляшко, на что Зеленский пожал ему руку.
"Спасибо за консультацию", — сказал он и, попытался вырвать свою руку из руки Ляшко попросил: "Вы можете меня отпустить?".
Момент на видео смотреть с 19 минуты:
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая на консультации прибыло руководство Верховной Рады и лидеры фракций.
Ляшко устроил скандал в коридорах Администрации президента из-за телефона и попытался прорваться сквозь охрану.
Напомним, что в день инаугурации во время первого обращения нового президента Украины к украинцам между ним и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко произошла перепалка. Ляшко возмутило то, что Зеленский перешел с государственного языка на русский, и он сделал ему замечание.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!