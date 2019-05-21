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"Вы можете меня отпустить?" Ляшко схватил Зеленского. Видеофакт

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В кулуарах Администрации президента лидер Радикальной партии Олег Ляшко перекинулся с президентом Владимиром Зеленским несколькими фразами и крепко пожал ему руку.

Главе государства пришлось просить нардепа ослабить хватку. Видео с курьезной встречей радикал обнародовал в Facebook.

Ляшко не пустили в зал заседаний из-за его намерения вести прямую трансляцию во время консультаций, и он попытался попросить разрешения у Зеленского.

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Зеленский и Ляшко

Зеленский и Ляшко

"Владимир, добрый день! Приветствую вас!" — сказал Ляшко.

На это Зеленский заметил, что нардеп "очень демократично выглядит".

"Так же, как и вы, кстати, мы одинаково выглядим", — парировал Ляшко.

Затем президент задал ему вопрос: "Скажите, как вы относитесь к досрочному прекращению полномочий Рады?"

"Я отношусь нормально", — сказал Ляшко, на что Зеленский пожал ему руку.

"Спасибо за консультацию", — сказал он и, попытался вырвать свою руку из руки Ляшко попросил: "Вы можете меня отпустить?".

Момент на видео смотреть с 19 минуты:

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая на консультации прибыло руководство Верховной Рады и лидеры фракций.

Ляшко устроил скандал в коридорах Администрации президента из-за телефона и попытался прорваться сквозь охрану.

Напомним, что в день инаугурации во время первого обращения нового президента Украины к украинцам между ним и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко произошла перепалка. Ляшко возмутило то, что Зеленский перешел с государственного языка на русский, и он сделал ему замечание.

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Персоны
Олег ЛяшкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Тег
Администрация Президента
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
законтачил
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Компасов Джип
Компасов Джип
Ручку облобызал и преданно заглядывал в глаза.
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Иванович Игорь
Иванович Игорь
миньетчик ляшко решил сразу "взять быка за йух"
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