Зеленский и Трюдо обсудили авиакатастрофу в Иране: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор о сбитом в Иране украинском самолете Boeing 737.
Как сообщила пресс-служба украинского лидера, стороны договорились о дальнейших совместных действиях относительно расследования авиакатастрофы.
Трюдо попросил Зеленского содействовать в диалоге с иранской стороной во время идентификации тел погибших, в том числе граждан Канады. Президент Украины пообещал помочь Канаде вернуть тела после завершения необходимых формальных процедур в Иране.
Стороны также поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.
Зеленский иТрюдо обсудили авиакатастрофу в Иране
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Хасан Роухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
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