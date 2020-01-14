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14 января • обновлено в 22:38
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Зеленский и Трюдо обсудили авиакатастрофу в Иране: о чем договорились

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор о сбитом в Иране украинском самолете Boeing 737.

Как сообщила пресс-служба украинского лидера, стороны договорились о дальнейших совместных действиях относительно расследования авиакатастрофы.

Трюдо попросил Зеленского содействовать в диалоге с иранской стороной во время идентификации тел погибших, в том числе граждан Канады. Президент Украины пообещал помочь Канаде вернуть тела после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

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Стороны также поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.

Зеленский иТрюдо обсудили авиакатастрофу в Иране

Зеленский иТрюдо обсудили авиакатастрофу в Иране

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Владимир Зеленский Джастин Трюдо
Место
Украина
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