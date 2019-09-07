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8 сентября • обновлено в 10:59
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Зеленский и Путин внезапно созвонились после обмена пленными: что известно

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Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин вечером в субботу, 7 сентября, провели телефонный разговор.

Обсуждались дальнейшие шаги для достижения мира на Донбассе, сообщил Офис украинского лидера в Facebook.

"Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате", – говорится в сообщении.

О переговорах также сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны.

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Зеленский и Путин провели телефонный разговор

Зеленский и Путин провели телефонный разговор

"Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся в Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры подчеркнули "важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон".

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Путин, как сообщает Кремль, также заявил о необходимости подготовки к саммиту "нормандской четверки", "чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского "комплекса мер".

Президенты договорились о дальнейших контактах.

Зеленский и Путин провели телефонный разговор

Зеленский и Путин провели телефонный разговор

Скриншот / kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

  • Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

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Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
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Titarev Oleg
Titarev Oleg
Ну, в отличиии от предыдущего президента Зеленский реально сделал что обещал, или вы не рады что ребята вернулись? Я обращаюсь к тем кто здесь здесь пишит что это всё фигня, подождите ребята ещё скажут кто и зачем их посылал тогда посмотрим для чего всё это нужно было, Для прошлой власти мир в Украине не нужен был им так удобней было творить свои дела под шумок, а за все дела всегда будет расплата тогда и посмотрим.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Глиста!
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Если Путин их помиловал , значит они признали свою вину . А это уже не равнозначный обмен . Ибо наши ребята ни в чём не виноваты .
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Лера Лера
Лера Лера
Флегмат Владимир, не забывайте о том, что обмен был равнозначный.
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