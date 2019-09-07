Зеленский и Путин внезапно созвонились после обмена пленными: что известно

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин вечером в субботу, 7 сентября, провели телефонный разговор.

Обсуждались дальнейшие шаги для достижения мира на Донбассе, сообщил Офис украинского лидера в Facebook.

"Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате", – говорится в сообщении.

О переговорах также сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны.

Зеленский и Путин провели телефонный разговор

"Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся в Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры подчеркнули "важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон".

Путин, как сообщает Кремль, также заявил о необходимости подготовки к саммиту "нормандской четверки", "чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского "комплекса мер".

Президенты договорились о дальнейших контактах.

Зеленский и Путин провели телефонный разговор Скриншот / kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся