Зеленский и Путин договорились об обмене пленными до Нового года: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый обмен планируют провести уже до 31 декабря. Об этом стороны договорились на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря.

При этом ожидается, что в этот раз стороны проведут последний обмен, поскольку речь шла о формате "всех на всех".

Напомним, 7 сентября Зеленский и Путин провели масштабный обмен пленными. Тогда в Украину вернулись 35 человек, среди которых были 24 моряка и другие узники Кремля.

Зеленский и Путин на "нормандском саммите"

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

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