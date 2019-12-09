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9 декабря • обновлено в 23:55
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Зеленский и Путин договорились об обмене пленными до Нового года: что известно

6.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый обмен планируют провести уже до 31 декабря. Об этом стороны договорились на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря.

При этом ожидается, что в этот раз стороны проведут последний обмен, поскольку речь шла о формате "всех на всех".

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Напомним, 7 сентября Зеленский и Путин провели масштабный обмен пленными. Тогда в Украину вернулись 35 человек, среди которых были 24 моряка и другие узники Кремля.

Зеленский и Путин на "нормандском саммите"

Зеленский и Путин на "нормандском саммите"

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

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Темы
Обмен пленными Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Опять украинцев на украинцев) обалденное достижение
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Гоша Злой
Гоша Злой
это браво. вопрос кого на кого.
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