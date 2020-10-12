Зеленский и Дуда выпустили совместное заявление об агрессии России и сотрудничестве

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил интерес своей страны в участии в международной платформе по деоккупации аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Об этом говорится в его совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое они подписали по итогам встречи в Киеве 12 октября. Как отмечает пресс-служба украинского лидера, документ фиксирует согласованные позиции и приоритеты стратегического партнерства двух государств, а также определяет общие шаги для укрепления сотрудничества.

"Подчеркиваем уважение Украины и Республики Польша к международному правому и основным принципам международных отношений, одновременно призывая к прекращению незаконной оккупации Автономной Республики Крым и агрессии, которая продолжается на Донбассе. Республика Польша выражает заинтересованность по взаимодействию с Украиной в рамках международной платформы с деоккупации Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в документе подчеркивается, что страны указывают на право граждан всех стран определять свое будущее в результате демократических выборов. Так, лидеры обоих государств осудили преступления против человечности, в частности совершенные на почве ненависти, и подчеркнули, что они не могут быть никоим образом оправданы.

Зеленский и Дуда подписались под утверждением о важности защиты прав национальных меньшинств в Украине и Польше, в частности в области образования, в соответствии с взятыми международными обязательствами и двусторонними соглашениями.

Также лидеры подтвердили настрой обеих стран взаимодействовать с целью дальнейшего углубления отношений Украины с Европейским Союзом на принципах ассоциации и глубокой экономической интеграции. В этом контексте они вспомнили 22-й Саммит Украина – Европейский Союз, который состоялся 6 октября этого года и итоги которого оба политика считают положительными.

В заявлении отмечается, что Украина выразила благодарность Польше за практическую поддержку ее евроатлантических стремлений, прежде всего в процессе реформирования национального сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Со своей стороны польская сторона подтверждает готовность оказывать дальнейшую поддержку системным преобразованиям в Украине.

Президенты отметили и важность взаимовыгодного экономического сотрудничества с целью полного использования возможностей, "предлагаемых украинским и польским рынками в контексте функционирующей углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной". Вспомнили лидеры и об участии Киева и Варшавы в проектах "Триморья" и "ЛитПолУкрБриг" и т. д.

"Признаем, что гуманитарное и культурное сотрудничество остается важной частью двусторонней повестки дня и будет направлено на содействие человеческим контактам, разработку новых инициатив и реализацию совместных проектов в сферах образования, науки, здравоохранения, спорта, молодежных обменов, туризма", – подытоживается в заявлении Зеленского и Дуди.

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