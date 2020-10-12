Решение Верховного суда Украины о том, что президент во время выполнения своих служебных обязанностей обязан общаться на государственном языке является прецедентом не только по отношению к Владимиру Зеленскому, но и по отношению к следующим президентам Украины, и к другим государственным чиновникам

В цивилизованном государстве никто никому не навязывает никаких языков. Но когда человек решает этому государстве служить, он одновременно декларирует свою собственную связь с ценностями этого государства. А язык - одна из таких ценностей, неотъемлемый атрибут государственности в каждой цивилизованной стране, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Достаточно показательным является тот факт, что решение Верховного суда совпало с очередным интервью президента Владимира Зеленского, в котором глава государства утверждает, что людей не объединяет украинский язык. Еще более удивляет в этом интервью попытка противопоставить язык как фактор объединения патриотизму тех, кто говорит на других языках. Ведь никто не опровергает того неоспоримого факта, что патриот Украины может разговаривать на любом родном языке, в зависимости от своего этнического происхождения или семейного воспитания. И то, что всех людей, опять же, вне зависимости от их этнического происхождения или семейного воспитания объединяет уважение к украинскому языку, культуре и истории - также неоспоримый факт, подтверждаемый социологами.

Я не понимаю, почему Владимир Зеленский упорно придерживается таких тезисов. Однако они явно не соответствуют действительности. Социология свидетельствует совсем о другом. Один из последних социологических опросов об отношении украинцев к собственному языку - а его проводили в августе этого года фонд "Демократические инициативы" и социологическая служба Центра Разумкова - продемонстрировал, что 72 процента украинцев считают язык важным атрибутом независимости, а 79 процентов соглашается, что все граждане должны владеть государственным языком. С этим утверждением не согласно только 16 процентов опрошенных. Так что украинский язык действительно объединяет - не в каких-то теоретических рассуждениях интеллектуалов, а в реальной жизни. Президенту Украины стоило бы обратить внимание на этот неоспоримый факт, даже если он лично считает иначе. Или если считает, что такие тезисы помогают его партии "Слуга народа" конкурировать с ОПЗЖ на предстоящих местных выборах. Повторяюсь - не очень важны причины, которые позволяют Владимиру Зеленскому выражать мысли, противоречащие реальным настроениям его соотечественников. Важно чтобы президент, как государственный чиновник, выражал позицию большинства, а не меньшинства украинских граждан. Был президентом всех украинцев, а не тех людей, которые искренне верят, что украинский язык не объединяет украинский народ.

Решение Верховного суда Украины поможет Владимиру Зеленскому хотя бы попытаться стать таким президентом. Ведь от него требуется просто жить по украинским законам - как и от каждого другого украинского гражданина.

Однако у чиновника, которому большинство украинских граждан доверили высокий пост главы государства, моральных обязанностей на самом деле гораздо больше. И это вопрос не только к Зеленскому, это вопрос к каждому, кто сегодня воспитывает в Украине своих детей. Мы прекрасно понимаем, что когда ребенок учится в школе на украинском языке, а в семье с ним разговаривают на русском, то это создает очевидное непонимание - на каком же на самом деле языке стоит общаться во взрослой жизни?

И мне очень хотелось бы, чтобы президент Украины был примером для общества, а не человеком, который продолжает и через год после избрания не высокую должность противопоставлять объединение граждан вокруг родного языка патриотизму иноязычных жителей Украины. Хотелось бы, чтобы Зеленский делал все возможное, чтобы украинский язык стал общеупотребительным не просто в стране, но и в каждой семье, чтобы ни у кого не было даже тени сомнения в том, на каком языке общаются люди, избравшие своей сферой деятельности государственной службу. Ведь дать возможность детям стать украиноязычными - это обязанность даже для тех, кто начал говорить в своем собственном детстве на языке империи. Я бы сказал - прежде всего для них.

Для граждан президент, за которого они голосовали, должен быть примером ответственного отношения к государству. А значит человеком, который будет примером использования украинского языка. И не только на службе, но и в частной жизни.

Конечно, решение, на каком языке разговаривать Владимиру Зеленскому не может принять ни один суд. Это вопрос личного выбора главы государства и его родственников, на каком языке им между собой разговаривать, чужом или своём. Однако если Владимир Зеленский заговорит на украинском языке с семьей и окружением, ему будет гораздо легче выполнять решение Верховного суда Украины и не переходить на другие языки при исполнении служебных обязанностей. Это просто. Просто потому, что политика - не вечный пиар, чтобы об этом не думали выходцы из пресловутого "Квартала". Политика - это прежде всего внутренние убеждения, а не приспособленчество к предвыборным задачам и финансовым потокам.

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