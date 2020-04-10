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10 апреля • обновлено в 20:18
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Зарплата чиновников теперь не будет превышать 47 тысяч гривен - Зеленский

1.8т
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Зарплата всех государственных служащих в Украине теперь не будет превышать 47 тысяч гривен.

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Об этом в своем видеообращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что ограничения касаются также членов наблюдательных советов госкомпаний.

"Миллионные зарплаты и премии в прошлом": Зеленский назвал максимальные выплаты чиновникам

"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине создан фонд борьбы с коронавирусом, сумма которого составит 66 миллиардов гривен. Эти средства будут направлены на увеличение выплат врачам, которые ведут борьбу с COVID-19, а также выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина. Также финансовая помощь будет направлена семьям врачей, погибших от коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а премии
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Wick John
Wick John
Этим мра.зям урезать зарплаты до уровня минимальной и запретить пользоваться "сбережениями" пусть попробуют прожить, а обычным рабочим и пенсионерам назначить депутатские зарплаты и пенсии
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