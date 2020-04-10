"Миллионные зарплаты и премии в прошлом": Зеленский назвал максимальные выплаты чиновникам

Зарплата всех государственных служащих в Украине теперь не будет превышать 47 тысяч гривен.

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Об этом в своем видеообращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что ограничения касаются также членов наблюдательных советов госкомпаний.

"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине создан фонд борьбы с коронавирусом, сумма которого составит 66 миллиардов гривен. Эти средства будут направлены на увеличение выплат врачам, которые ведут борьбу с COVID-19, а также выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина. Также финансовая помощь будет направлена семьям врачей, погибших от коронавируса.

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