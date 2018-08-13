Запуск Антикоррупционного суда в Украине: названы сроки

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда может завершиться в первой половине февраля 2019 года, а на запуск органа может потребоваться время до конца весны.

На этом рассчитывает Высшая квалификационная комиссия судей. Подробности рассказал председатель ВККС Сергей Козьяков в эфире "Громадського".

Процедура отбора судей должна длиться 7 месяцев. ВККС будет давать рекомендации, после чего Высший совет правосудия должен утвердить кандидатов. Только тогда указ подпишет президент.

"Я думаю, что в марте суд будет сформирован. Но я не сказал, что заработает. Для этого нужно немного времени. Я думаю, что до конца весны", - пояснил Козьяков.

По его словам, досье кандидатов в Антикоррупционный суд будут опубликованы. В документы войдут все данные, касающиеся профессиональной деятельности кандидатов, которые должны пройти тестирование на знание законодательства и сделать практическое задание.

Сергей Козьяков

На втором этапе отбора состоится "собеседование по результатам исследования досье кандидата".

Напомним, создание Антикоррупционного суда было одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине транша. 15 декабря 2017 года Порошенко анонсировал внесение законопроекта на рассмотрение Верховной Рады.

7 июня 2018 года парламент одобрил его в целом. После чего Порошенко подписал закон 11 июня, отметив, что это стало "ключевым моментом в создании антикоррупционной структуры в стране".

Документ предлагает создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в Киеве и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа президент подписал Закон, одобрив старт работы органа. В ответ страны G7 поприветствовали завершение законодательных процессов для запуска Высшего антикоррупционного суда.