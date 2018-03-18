Запрет выборов Путина в Украине: в России выступили с угрозами

Власти Украины "нарушат ряд международных документов" в случае блокировки доступа в российские загранучреждения в Одессе, Киеве и Львове в день выборов президента РФ.

Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, говорится на странице российского представительства в Twitter.

По его словам, речь идет о нарушении Киевом Хельсинского заключительного акта 1975 года, Итогового документа венской встречи СБСЕ 1989 года, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года, Документа московского совещания СБСК 1991 года.

#Лукашевич: блокируя РЗУ и лишая россиян реализовать право принять участие в выборах Президента РФ Киев нарушает Хельсинк. заключит.акт 1975г, Итоговый док-т венской встречи СБСЕ 1989г,Копенг. док-т СБСЕ 1990г,Париж.хартию для новой Европы 1990г, Док-т моск. совещания СБСЕ 1991г pic.twitter.com/98O1n6HYLG — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) March 17, 2018

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением дипломатов, не допустят в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента.

Как проходят выборы Путина можно читать здесь, а о том, почему эти выборы ничто иное, как просто игра и фарс - читаем в эксклюзивном материале "Обозревателя".