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13 мая • обновлено в 16:28
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Запрет на "Вконтакте" и "Одноклассники" в Украине: Зеленский подготовил указ

19.4т
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Офис президента и Совет нацбезопасности Украины уже подготовили указ о продлении запрета на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" после 15 мая.

Соответствующее решение будет опубликовано 14 мая. Об этом OBOZREVATEL заявил заместитель главы комитета цифровой трансформации, нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко.

По его словам, это вопрос национальной безопасности и в команде президента Владимира Зеленского к этому относятся очень серьезно, поэтому решение уже принято и в ближайшее время будет опубликовано официально.

"Это не самый важный вопрос на данный момент, но достаточно приоритетный, ведь касается информационного оружия. За весь период санкций экосистема этих ресурсов ("Вконтакте", "Одноклассники") уже утратила нашу, украинскую аудиторию. Если даже гипотетически предположить, что через много лет ограничения снимут, то аудитория перепрофилируется на другие ресурсы", – считает Федиенко.

"Вконтакте"

"Вконтакте"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил продлить санкции против российских сайтов и программных продуктов, а также создать реестр разрешенного в Украине программного обеспечения. Продление санкций касается не только соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", но и "Яндекса", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С и "Парус".

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персона
Александр Федиенко
Место
Украина
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Комментарии
488
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50
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Нациев Сала
Нациев Сала
ибо нeх.й! нeрaбы должны хaвать только то что им скaрмливают
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1
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Нациев Сала
Нациев Сала
Иван из московского улуса, иногда просматриваю)) но последние пару лет - очень редко! Сам живу вна укре
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1
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
Нациев Сала, Ой Ваня тише будь. ты давно читал наши соцсети вк и ок??? а новости??? сплошное дрьмо!
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Мог бы и не запрещать , они бы его и "сожрали" не глядя на то ,что он еврей!.Для них он УКРАИНСКИЙ еврей,а значит чужой.Хочет в след за Яныком-пусть разрешает.
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1
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Костюченко Григорий, сам то хоть понял, что хотел сказать?
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2
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
не понятно зачем украинцам российские соцсети???? вам тут что медом помазано?!
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