Запрет на "Вконтакте" и "Одноклассники" в Украине: Зеленский подготовил указ

Офис президента и Совет нацбезопасности Украины уже подготовили указ о продлении запрета на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" после 15 мая.

Соответствующее решение будет опубликовано 14 мая. Об этом OBOZREVATEL заявил заместитель главы комитета цифровой трансформации, нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко.

По его словам, это вопрос национальной безопасности и в команде президента Владимира Зеленского к этому относятся очень серьезно, поэтому решение уже принято и в ближайшее время будет опубликовано официально.

"Это не самый важный вопрос на данный момент, но достаточно приоритетный, ведь касается информационного оружия. За весь период санкций экосистема этих ресурсов ("Вконтакте", "Одноклассники") уже утратила нашу, украинскую аудиторию. Если даже гипотетически предположить, что через много лет ограничения снимут, то аудитория перепрофилируется на другие ресурсы", – считает Федиенко.

"Вконтакте"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил продлить санкции против российских сайтов и программных продуктов, а также создать реестр разрешенного в Украине программного обеспечения. Продление санкций касается не только соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", но и "Яндекса", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С и "Парус".

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