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Закончится очень плохо: Зеленского и Разумкова поймали на лжи

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Заявление лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова о невозможности закончить война на Донбассе является признанием во лжи.

Такое мнение выразил волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook. Он добавил, что подобные заявления – это лишь начало.

"Разумков говорит, что Зе не может закончить войну. Раньше они говорили, что война идет потому, что Порошенко на ней зарабатывает и что Зеленский закончит войну и вернет наших пленных. Обстрелы продолжаются, россияне не дают разминировать территорию вокруг моста в Станице, моряки в плену, Россия при Зеленском начала оккупацию Черного моря..." – заявил Гай.

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"Я говорил, писал, что нас обманывают, что войну ведет РФ, что Путин решает другие стратегические задачи, а мир с Россией возможен только при сдаче национальных интересов и потери суверенитета... Теперь, Разумков выходит и сообщает – мы все время вам врали. То же самое будет и с тарифами, реформами и так далее..." – подчеркнул он.

Гай добавил, что сейчас Зеленский тратит в месяц на 12 млн. гривен больше, чем Петр Порошенко.

"И все это закончится очень плохо для всей страны, для каждого из нас – неважно за кого вы голосовали. Теперь уже не важно", – подытожил Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил, что проблема возвращения Украине аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса не решается законами.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Мирослав Гай Дмитрий Разумков
Место
Украина
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Раньше они говорили, что война идет потому, что Порошенко на ней зарабатывает и что Зеленский закончит войну и вернет наших пленных..." - любому ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕМУ человеку эта болтовня недорослей была очевидна.
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филипп филипыч
филипп филипыч
как называется документ, который говорит что идёт война между Россией и Украиной? официальный государственный документ. что в гугле написать?
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ну может это и хорошо! Быстрее страна переболеет зеленым словестным паносом и начнет выздоравливать!
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