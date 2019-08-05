Закончится очень плохо: Зеленского и Разумкова поймали на лжи

Заявление лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова о невозможности закончить война на Донбассе является признанием во лжи.

Такое мнение выразил волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook. Он добавил, что подобные заявления – это лишь начало.

"Разумков говорит, что Зе не может закончить войну. Раньше они говорили, что война идет потому, что Порошенко на ней зарабатывает и что Зеленский закончит войну и вернет наших пленных. Обстрелы продолжаются, россияне не дают разминировать территорию вокруг моста в Станице, моряки в плену, Россия при Зеленском начала оккупацию Черного моря..." – заявил Гай.

"Я говорил, писал, что нас обманывают, что войну ведет РФ, что Путин решает другие стратегические задачи, а мир с Россией возможен только при сдаче национальных интересов и потери суверенитета... Теперь, Разумков выходит и сообщает – мы все время вам врали. То же самое будет и с тарифами, реформами и так далее..." – подчеркнул он.

Гай добавил, что сейчас Зеленский тратит в месяц на 12 млн. гривен больше, чем Петр Порошенко.

"И все это закончится очень плохо для всей страны, для каждого из нас – неважно за кого вы голосовали. Теперь уже не важно", – подытожил Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил, что проблема возвращения Украине аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса не решается законами.

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