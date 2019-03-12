Закон об уголовных проступках в Украине: адвокат назвал плюсы и минусы

Закон об уголовных проступках сможет разгрузить работу украинских следователей, прокуроров и судей. Однако в нем есть минусы, в частности, в тексте объединили преступления легкой и средней тяжести.

Об этом в эфире ObozTV рассказал адвокат Виталий Коломиец. Он назвал закон "косметическим ремонтом" правоохранительной системы.

"У следователей накапливается вал старых производств, которые просто архивами лежат в кабинетах. Физически больше чем полтора-два производства за месяц они не могут закончить. В стране примерно половина из производств – это преступления небольшой и средней тяжести. Если их отнести к категории проступков, то это разгрузит работу следователей. Но по сути это объединение дел не решит проблему," – сказал он.

Система полиции несбалансированная, объяснил адвокат. В Украине большое отношение количества патрульных и следователей.

"На правонарушения, которые фиксируют 130-140 тысяч патрульных, есть не более 10 тысяч следователей", – добавил Коломиец.

Также он объяснил, что легализация марихуаны сможет уменьшить объем производств. Он сравнил это с декриминализацией самогоноварения в Украине.

"Так случилось, что уголовное право и уголовная юстиция живут отдельно, оторвано от общего права. Это так же, когда самогоноварение было уголовной статьей, – за бабками бегали... Многие говорили, что из-за декриминализации все сопьются, умрут или убьют друг друга. Ну декриминализировали и что? А сейчас взрослого человека ловят где-то на дискотеке, извлекают 5 грамм конопли, – это уже уголовное производство, по которому запускается целый механизм из прокуроров, патрульных, понятых, следователей, судей", – добавил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений" был проголосован нардепами 22 ноября. Закон вступит в силу 1 января 2020 года. В течение 2019 г. продлится подготовка к введению его в действие.

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