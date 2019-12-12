Верховная Рада продлила особый статус Донбасса: как он будет действовать

Верховная Рада Украины продлила до конца 2020 года действие закона об особом статусе Донбасса. Сейчас в нем изменили только срок действия. В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что в будущем этот закон изменят более существенно.

За законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" от 10.12.2019 проголосовало 320 нардепов.

Законопроект поддержали:

220 нардепов из "Слуги народа",

фракция ОПЗЖ – 34,

"Европейская солидарность" – 23,

"Батьківщина" – ноль голосов,

"За майбутнє" – 16,

"Голос" – ноль голосов,

"Довіра" – 14,

внефракционные – 13.

Отметим, что ранее Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять его за основу и в целом.

"Законопроект направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН", – говорится в пояснительной записке.

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То есть, документ предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса к 31 декабря 2020 года включительно. Авторами законопроекта являются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

Принятый закон вступает в силу со дня его опубликования.

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Особый статус

Закон об особом статусе ОРДЛО парламент принял в сентябре 2014 года, и он вступил в силу 18 октября 2014 сроком на три года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.

Законом предусмотрены:

амнистия для "лиц-участников событий на территории Донецкой, Луганской областей";

гарантии свободного использования русского и других языков;

особый порядок назначения судей и прокуратуры;

экономическая поддержка региона, через введение "отличного от общего экономического режима", имеющий целью привлечения инвестиций для обновлений инфраструктуры;

возможность приграничного сотрудничества с "территориальными единицами Российской Федерации";

возможность создания отрядов "народной милиции", которая будет охранять общественный порядок.

Все это должно начать действовать после начала работы органов местной власти, избранных на выборах по украинскому закону и под наблюдением ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, эти выборы должны состояться при условии "вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Все упомянутые полномочия - временные (в нынешней редакции - до конца 2020 года).

Так никогда и не действовал

Реально закон так никогда и не работал из-за продолжения боевых действий на Донбассе, а местные выборы в ОРДЛО, по нему, должны было состояться еще 7 декабря 2014 года.

Зато закон несколько раз продлевали на год – в случае, если местные выборы на Донбассе все же состоятся.

После недавней встречи "нормандской четверки" в Париже президент Украины Владимир Зеленский допускал возможность существенного пересмотра закона об особом статусе.

Как писал OBOZREVATEL:

Пролонгация закона стала одной из договоренностей, к которой пришли на саммите 9 декабря лидеры "нормандской четверки".

Руководители фракции "Слуга народа" 10 декабря зарегистрировали в ВРУ законопроект, который вносит изменения в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Позже появился текст законопроекта об особом статусе Донбасса.

Нардеп от фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин заявил, что ВРУ собирается проголосовать законопроект о продлении особого статуса Донбасса в ближайшее время – не позднее Нового года.

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