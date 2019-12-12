Верховная Рада продлила особый статус Донбасса: как он будет действовать

Верховная Рада Украины продлила до конца 2020 года действие закона об особом статусе Донбасса. Сейчас в нем изменили только срок действия. В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что в будущем этот закон изменят более существенно.
За законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" от 10.12.2019 проголосовало 320 нардепов.
Законопроект поддержали:
220 нардепов из "Слуги народа",
фракция ОПЗЖ – 34,
"Европейская солидарность" – 23,
"Батьківщина" – ноль голосов,
"За майбутнє" – 16,
"Голос" – ноль голосов,
"Довіра" – 14,
внефракционные – 13.
Отметим, что ранее Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять его за основу и в целом.
"Законопроект направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН", – говорится в пояснительной записке.
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То есть, документ предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса к 31 декабря 2020 года включительно. Авторами законопроекта являются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.
Принятый закон вступает в силу со дня его опубликования.
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Особый статус
Закон об особом статусе ОРДЛО парламент принял в сентябре 2014 года, и он вступил в силу 18 октября 2014 сроком на три года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.
Законом предусмотрены:
амнистия для "лиц-участников событий на территории Донецкой, Луганской областей";
гарантии свободного использования русского и других языков;
особый порядок назначения судей и прокуратуры;
экономическая поддержка региона, через введение "отличного от общего экономического режима", имеющий целью привлечения инвестиций для обновлений инфраструктуры;
возможность приграничного сотрудничества с "территориальными единицами Российской Федерации";
возможность создания отрядов "народной милиции", которая будет охранять общественный порядок.
Все это должно начать действовать после начала работы органов местной власти, избранных на выборах по украинскому закону и под наблюдением ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, эти выборы должны состояться при условии "вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".
Все упомянутые полномочия - временные (в нынешней редакции - до конца 2020 года).
Так никогда и не действовал
Реально закон так никогда и не работал из-за продолжения боевых действий на Донбассе, а местные выборы в ОРДЛО, по нему, должны было состояться еще 7 декабря 2014 года.
Зато закон несколько раз продлевали на год – в случае, если местные выборы на Донбассе все же состоятся.
После недавней встречи "нормандской четверки" в Париже президент Украины Владимир Зеленский допускал возможность существенного пересмотра закона об особом статусе.
Как писал OBOZREVATEL:
Пролонгация закона стала одной из договоренностей, к которой пришли на саммите 9 декабря лидеры "нормандской четверки".
Руководители фракции "Слуга народа" 10 декабря зарегистрировали в ВРУ законопроект, который вносит изменения в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Позже появился текст законопроекта об особом статусе Донбасса.
Нардеп от фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин заявил, что ВРУ собирается проголосовать законопроект о продлении особого статуса Донбасса в ближайшее время – не позднее Нового года.
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