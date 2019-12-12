Главная Новости
12 декабря • обновлено в 12:48
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Тимур Григоренко

Верховная Рада продлила особый статус Донбасса: как он будет действовать

15т
Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины продлила до конца 2020 года действие закона об особом статусе Донбасса. Сейчас в нем изменили только срок действия. В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что в будущем этот закон изменят более существенно.

За законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" от 10.12.2019 проголосовало 320 нардепов.

Законопроект поддержали:

  • 220 нардепов из "Слуги народа",

  • фракция ОПЗЖ – 34,

  • "Европейская солидарность" – 23,

  • "Батьківщина" – ноль голосов,

  • "За майбутнє" – 16,

  • "Голос" – ноль голосов,

  • "Довіра" – 14,

  • внефракционные – 13.

Новости
Путин обманул Зеленского: на Донбассе развязались кровавые бои

Отметим, что ранее Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять его за основу и в целом.

"Законопроект направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН", – говорится в пояснительной записке.

Верховная Рада продлила особый статус Донбасса: как он будет действовать

Скриншот

То есть, документ предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса к 31 декабря 2020 года включительно. Авторами законопроекта являются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

Принятый закон вступает в силу со дня его опубликования.

Верховная Рада продлила особый статус Донбасса: как он будет действовать

Скриншот

Особый статус

Закон об особом статусе ОРДЛО парламент принял в сентябре 2014 года, и он вступил в силу 18 октября 2014 сроком на три года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.

Законом предусмотрены:

  • амнистия для "лиц-участников событий на территории Донецкой, Луганской областей";

  • гарантии свободного использования русского и других языков;

  • особый порядок назначения судей и прокуратуры;

  • экономическая поддержка региона, через введение "отличного от общего экономического режима", имеющий целью привлечения инвестиций для обновлений инфраструктуры;

  • возможность приграничного сотрудничества с "территориальными единицами Российской Федерации";

  • возможность создания отрядов "народной милиции", которая будет охранять общественный порядок.

Все это должно начать действовать после начала работы органов местной власти, избранных на выборах по украинскому закону и под наблюдением ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, эти выборы должны состояться при условии "вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Все упомянутые полномочия - временные (в нынешней редакции - до конца 2020 года).

Так никогда и не действовал

Реально закон так никогда и не работал из-за продолжения боевых действий на Донбассе, а местные выборы в ОРДЛО, по нему, должны было состояться еще 7 декабря 2014 года.

Зато закон несколько раз продлевали на год – в случае, если местные выборы на Донбассе все же состоятся.

После недавней встречи "нормандской четверки" в Париже президент Украины Владимир Зеленский допускал возможность существенного пересмотра закона об особом статусе.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Пролонгация закона стала одной из договоренностей, к которой пришли на саммите 9 декабря лидеры "нормандской четверки".

  • Руководители фракции "Слуга народа" 10 декабря зарегистрировали в ВРУ законопроект, который вносит изменения в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

  • Позже появился текст законопроекта об особом статусе Донбасса.

  • Нардеп от фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин заявил, что ВРУ собирается проголосовать законопроект о продлении особого статуса Донбасса в ближайшее время – не позднее Нового года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Давид Арахамия Александр Корниенко
Место
Украина
Теги
Донбасс Верховная Рада Украины законопроект Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
34
7
Смешно
26
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"... эти выборы должны состояться при условии "вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". ..." ________________________________________________________ То есть, пока на Украине остается хоть один боец "Азова" или "Правого сектора", выборы проводить нельзя?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Перов Василий
Перов Василий
эх....Уже сдали донбасс.. Ну радуйтесь рогули -а то бы так и вытаскивал вас Петя из котлов!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
. Талисман
. Талисман
Перов Василий, Вали на лентасру! Там воняй!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мамчик Таня
Мамчик Таня
Порошенковцы, этот закон приняли при Порошенко, поэтому все ваши против выглядят смехотворно!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги