Пацан сказал – пацан сделал? Подпишет ли Зеленский закон об импичменте

Перед президентом Владимиром Зеленским стоит очередное испытание на политическую зрелость – закон об импичменте, который был одним из главных предвыборных обещаний Зе.

Верховная Рада недавно приняла документ, в котором прописана процедура досрочного отстранения главы государства от должности. Его оперативно подписал и спикер парламента Андрей Парубий. Однако Зеленский медлит с финальной точкой.

Выполнит ли он свое обещание – разбирался OBOZREVATEL.

Что обещал Зе

Закон об импичменте президента – одна из главных предвыборных фишек президента Владимира Зеленского. Будучи еще кандидатом, в программе он указал, что первоочередно требует принять законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей"; "Об импичменте президента"; "Об отзыве народного депутата".

Заявлял он об этом и напрямую. "Один из главных и первых законов, который ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте", – сказал Зеленский в интервью РБК.Украина между первым и вторым туром выборов.

По этой логике президент должен подписать закон. На это у него есть 15 дней. Но выполнит ли он свое обещание – вопрос спорный.

Владимир Зеленский

Несмотря на то, что Зеленский открыто призывал устранить лазейку в законодательстве и принять процедуру импичмента, он намекал на свой проект закона, поданный в парламент 29 мая.

"Хочу предложить вам требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент), который был подан мной в Верховную Раду 29 мая этого года", – призывал ранее Зеленский.

Однако народные депутаты проголосовали за другой вариант документа, который уже прошел долгие обсуждения и проверки. Что интересно, законопроект, поданный президентом Зеленским, содержит более длительную и юридически сложную процедуру. Помимо парламента, в процессе импичмента принимают участие Верховный и Конституционный Суды. Только после их положительных решений народные депутаты тремя четвертями "за" (338 голосов или больше), могут объявить главе государства импичмент.

Так или иначе, парламентский закон подписан спикером парламента, теперь слово за президентом. Если Зеленский проигнорирует его, то он нарушит свое очередное обещание.

OBOZREVATEL уже обратился к пресс-службе президента с вопросом, подпишет ли гарант закон.

Что такое закон об импичменте?

Процедура импичмента прописана в законе "О временных следственных комиссиях". Это коллегиальный временный орган Рады, который образуется в составе народных депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления.

Верховная Рада

А вот пока еще в украинском законодательстве есть правовая коллизия.

С одной стороны, возможность импичмента указана в статье 111 Конституции. Там написано, что он инициируется большинством от конституционного состава парламента (226 нардепов и более).

Для этого создается специальная временная следственная комиссия, которая и определяет вину президента. В нее входят как нардепы, так и следователи вместе со спецпрокурором.

Несмотря на это, все процедурные моменты упираются в закон "О Регламенте Верховной Рады". Там сказано, что процесс основывается не только на 111 статье, но и на статье 85, а также законе о временных следственных комиссиях. Проблема в том, что этого закона долгое время не было, ведь предыдущую его редакцию Конституционный суд признал незаконной еще в 2009 году.

Но принятым 6 июня законом ситуация возвращается в правовое русло. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава парламента (226 человек).

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Закон прописывает возможность для ВСК расследовать обстоятельства совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления в случае, если представление об импичменте инициирует большинство депутатов.

Закон об импичменте – тест для Владимира Зеленского и возможность выполнить данное народу обещание. От того, как он пройдет эту проверку на политическую зрелость и ответственность, во многом зависит его будущее в украинской "игре престолов".

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