Закон о реинтеграции Донбасса: в России рассказали, как ответит Путин

Из-за плачевного состояния экономики у России сильно ограничен арсенал для ответа Украине на принятый закон о реинтергации Донбасса.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, практически все средства для покорения и давления на Украину Кремль уже исчерпал.

"Я не думаю, что последуют какие-то действия, потому что арсенал возможных действий России очень ограничен. Практически все средства покорения и давления на Украину исчерпаны. Они (Кремль. – Ред.) прекрасно понимают, что какая-либо военная эскалация вызовет немедленную резкую реакцию Запада. Да и не о том сейчас руководство РФ думает. Прежде всего, они думают, как избежать персональных санкций (со стороны США. – Ред.), которые будут введены в начале февраля", - считает Пионтковский.

По словам эксперта, Россия может принять определенные ответные законы, но это вряд ли это будет иметь какие-то последствия.

"Это совершенно не исключено и будет делаться на уровне воинственной риторики, то есть еще больше подымать градус ненависти к Украине. Да и потом, что еще можно сказать большего, чем сказал Путин, заявив, что "мы - братские народы, а украинцы – часть одного большого народа"? Это явно выраженная претензия на захват и уничтожение украинского государства. Какими другими законами Думы можно после этого напугать украинцев?" – резюмировал публицист.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин экстренно созвал Совбез из-за реинтеграции Донбасса.

Также скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдал фейк о том, что накануне выборов президента в России Украина устроит на Донбассе массовую карательную операцию с тысячами трупов, ради начала которой якобы и был принят закон о реинтеграции.