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9 июня • обновлено в 14:15
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Юрий Романенко
Юрий Романенко
Украинский политолог и журналист Все статьи автора

Закон о первой леди: а если президент будет женщиной?

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О первом леди. Тупорылость наше все

Закон про первую леди из серии "дурні, бо бідні, бідні , бо дурні". Есть президент и есть его жена (или муж). Жена не обязана выполнять какие-либо государственные функции. Ее под это не выбирали. Так зачем тогда создавать институт первой леди? Если статус узаконен, то у неё появляются обязанности. А это опять-таки бред. Жена не выбирается как президент. Какая-то жена будет готова исполнять роль, а какая-то нет. А если президент разведётся с первой леди и появится вторая? А если президент будет женщиной, он будет в статусе первой леди? Или первого ледя? Или у нас появится закон о первом мистере?

Короче, сон разума рождает смешных чудовищ.

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Автор
Юрий Романенко Юрий Романенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Романенко
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