Закачивают коктейли: адвокат Сенцова рассказал о тюремном лечении

Тюремные врачи закачивают украинскому режиссеру Олегу Сенцову, незаконно осужденному в России, "витаминные коктейли".

Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, витаминные коктейли "закачиваются" режиссеру через капельницу каждый день. Также к нему дважды приезжали врачи из Федеральной службы исполнения наказаний РФ, чтоб проконтролировать состояние украинца.

Адвокат отметил, что о кормлении Сенцова был разговор с начальником медчасти колонии только после того, как у него "наступит второй кризис".

"На 26 день голодовки у него был первый кризис, и они (медчасть - ред.) определили, что если будет второй, то будет обсуждаться вопрос с кормлением. Кормление - белково-витаминная смесь, похожая на детское питание", - сообщил он, добавив, что второй кризис был неделю назад.

Динзе отметил, ссылаясь на Сенцова, что к режиссеру "каждый день приходят люди в погонах - не меньше полковника - и убеждают сняться из голодания, этот цирк идет по кругу практически каждый день с утра до вечера".

"Все их визиты направлены на то, чтобы посмотреть, проконтролировать, как он, какие процедуры... Никакой конкретики они не предлагают", - добавил адвокат.

Он также рассказал, что состоянии Олега Сенцова стабильное.

"Он находится в стабильном состоянии. Очень бледный, немного "притормаживает", мозг не получает достаточно питательных веществ и... довольно плохо соображал. Он пытается находиться в медчасти, в основном лежать и не ходит как правило - говорит, что это довольно трудно и энергозатратно", - сообщил адвокат.

Динзе также добавил, что у него нет связи с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. И ее представители никогда к нему не обращались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о серьезных последствиях голодовки Сенцова.

14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.