"Донбасс под угрозой": Украину предупредили из-за ситуации в Сирии

Российская Федерация в случае поражения в Сирии сможет направить значительно большие ресурсы против Украины, чтобы продемонстрировать мировым лидерам свою силу.

Такое убеждение в эфире программы "Грани войны" на ObozTV выразил боец 53-й бригады ВСУ, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Римарук.

"Меня сейчас больше беспокоят события в Сирии. Если Россия там почувствует свою слабость, то она вынуждена будет пойти с козырей и проявить свою силу, чтобы усадить мировых лидеров за стол переговоров исключительно активизацией боевых действий на востоке Украины", - считает ветеран АТО.

По его словам, непосредственно на это указывает и значительная концентрация российских войск вдоль границы с Украиной.

"То количество батальонных тактических групп и бригадных группировок на границе с Украиной в 100 километровой зоне, оно немного пугает", - подчеркнул Рымарук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко заявил, что Россия может спровоцировать новую войну на Балканах, если к тому времени потеряет влияние на ситуацию в Сирии или Украине.