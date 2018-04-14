Главная
УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

"Донбасс под угрозой": Украину предупредили из-за ситуации в Сирии

5.5тЧитать новость на украинском

Российская Федерация в случае поражения в Сирии сможет направить значительно большие ресурсы против Украины, чтобы продемонстрировать мировым лидерам свою силу.

Такое убеждение в эфире программы "Грани войны" на ObozTV выразил боец 53-й бригады ВСУ, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Римарук.

"Меня сейчас больше беспокоят события в Сирии. Если Россия там почувствует свою слабость, то она вынуждена будет пойти с козырей и проявить свою силу, чтобы усадить мировых лидеров за стол переговоров исключительно активизацией боевых действий на востоке Украины", - считает ветеран АТО.

Новости
Путин не пойдет на Третью мировую: историк объяснил, почему

По его словам, непосредственно на это указывает и значительная концентрация российских войск вдоль границы с Украиной.

"То количество батальонных тактических групп и бригадных группировок на границе с Украиной в 100 километровой зоне, оно немного пугает", - подчеркнул Рымарук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко заявил, что Россия может спровоцировать новую войну на Балканах, если к тому времени потеряет влияние на ситуацию в Сирии или Украине.

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на Обозревателе.

Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияКонфликт в СирииРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги