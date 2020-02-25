"Задача России - Европа": Данилов заявил о мощной угрозе вторжения Путина в еще одну страну

Существует большая вероятность, что Россия вторгнется в Беларусь и оккупирует ее, как и часть Донбасса.

С таким заявлением секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил в эфире "Радио НВ", передает "РБК-Украина". По его мнению, эта угроза довольно мощная.

Данилов заявил о мощной угрозе вторжения Путина в еще одну страну СБУ

"Эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем", как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому. Я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов высказал убеждение, что с жителями временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей "надо общаться" как с украинцами и "объяснять им ситуацию". По его мнению, таким образом можно вернуть оккупированные территории обратно.

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