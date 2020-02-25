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26 февраля • обновлено в 01:31
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"Задача России - Европа": Данилов заявил о мощной угрозе вторжения Путина в еще одну страну

2.3т
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Существует большая вероятность, что Россия вторгнется в Беларусь и оккупирует ее, как и часть Донбасса.

С таким заявлением секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил в эфире "Радио НВ", передает "РБК-Украина". По его мнению, эта угроза довольно мощная.

Данилов заявил о мощной угрозе вторжения Путина в еще одну страну

Данилов заявил о мощной угрозе вторжения Путина в еще одну страну

СБУ

"Эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем", как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому. Я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов высказал убеждение, что с жителями временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей "надо общаться" как с украинцами и "объяснять им ситуацию". По его мнению, таким образом можно вернуть оккупированные территории обратно.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
СНБО Россия - страна-агрессор
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Всегда приятно послушать речи умного человека,находящегося на высокой государственной должности,к сожалению не в этот раз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только на Украине должностное лицо такого ранга может нести такую ахинею
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Livesey David
Livesey David
Ещё один гениальный стратег из 404-го свинарника.
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