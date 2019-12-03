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3 декабря • обновлено в 14:07
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"Слуги народа" без неприкосновенности: нардепам объяснили последствия

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Снятие депутатской неприкосновенности даст партии "Слуга народа" рычаги давления на своих же представителей монобольшинства.

Такое мнение высказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок в эфире ObozTV. "Я уверен, что история со снятием депутатской неприкосновенности была с самого начала направлена не на депутатов оппозиции, а на депутатов "Слуги народа", – предупредил он.

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Рыбачок напомнил, что монобольшинству хватает голосов, чтобы лишить иммунитета любого депутата в индивидуальном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

"Это делается элементарно, на раз-два. Прокурор вносит представление, и они голосуют за все, что угодно – имея свое большинство. Поэтому в первую очередь я бы это (снятие неприкосновенности. – Ред.) рассматривал как способ давления на своих же собственных депутатов", – объяснил он.

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По его мнению, у "Слуги народа" уже может быть компромат "на десятки депутатов, которые входят во фракцию".

"И при желании они могли бы это применить. Вполне реалистично, имея "своего" генерального прокурора. Кстати, это цитата Владимира Зеленского о "своем" генеральном прокуроре", – уточнил Рыбачок.

"Отсутствие депутатской неприкосновенности просто облегчает давление на депутатов, которые будут не согласны с политикой "Слуги народа" как фракции", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что "Слуге народа" очень важно сохранить большинство в Верховной Раде, а для этого фракция должно оставаться "монолитной".

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков

facebook.com/sluganarodu.official

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Депутатская неприкосновенность Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Денис Рыбачок
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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