"Слуги народа" без неприкосновенности: нардепам объяснили последствия

Снятие депутатской неприкосновенности даст партии "Слуга народа" рычаги давления на своих же представителей монобольшинства.

Такое мнение высказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок в эфире ObozTV. "Я уверен, что история со снятием депутатской неприкосновенности была с самого начала направлена не на депутатов оппозиции, а на депутатов "Слуги народа", – предупредил он.

Рыбачок напомнил, что монобольшинству хватает голосов, чтобы лишить иммунитета любого депутата в индивидуальном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

"Это делается элементарно, на раз-два. Прокурор вносит представление, и они голосуют за все, что угодно – имея свое большинство. Поэтому в первую очередь я бы это (снятие неприкосновенности. – Ред.) рассматривал как способ давления на своих же собственных депутатов", – объяснил он.

По его мнению, у "Слуги народа" уже может быть компромат "на десятки депутатов, которые входят во фракцию".

"И при желании они могли бы это применить. Вполне реалистично, имея "своего" генерального прокурора. Кстати, это цитата Владимира Зеленского о "своем" генеральном прокуроре", – уточнил Рыбачок.

"Отсутствие депутатской неприкосновенности просто облегчает давление на депутатов, которые будут не согласны с политикой "Слуги народа" как фракции", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что "Слуге народа" очень важно сохранить большинство в Верховной Раде, а для этого фракция должно оставаться "монолитной".

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков facebook.com/sluganarodu.official

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности – с 1 января 2020 года народных избранников можно будет привлекать к уголовной или административной ответственности без разрешения парламента.

Однако Раде еще осталось урегулировать механизм привлечения нардепов к ответственности. По этому вопросу зарегистрированы два законопроекта – от "Слуги народа" и альтернативный от партии "Голос". Рассмотрение запланировано на ближайшее время.

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