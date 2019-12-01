Трускавец-2: "слуг народа" предупредили о воспитательной работе

Анонсированный тренинг "Трускавец-2" для депутатов "Слуги народа" может быть вызван необходимостью провести "воспитательную работу" в президентской фракции.

Такое мнение озвучил в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. "Думаю, их там совсем не тренировать будут, а как раз формировать партийную диктатуру", – предупредил он.

Тизенгаузен напомнил, что лидер партии Александр Корниенко заявил о необходимости обучить нардепов цифровой грамотности и заполнению деклараций.

"Т.е. там быстро всех вернут в реальность", – спрогнозировал эксперт.

Он обратил внимание, что в своем новом видеообращении президент Владимир Зеленский уже начал отмежевываться от "Слуги народа", чтобы иметь возможность критиковать и наказывать представителей собственной партии.

Съезд партии "Слуга народа" 10 ноября в Киеве facebook.com/sluganarodu.official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Корниенко анонсировал проведение нового тренинга для депутатов "Слуги народа" предположительно в конце января. Он объяснил, что интенсив по цифровой грамотности необходим, чтобы обезопасить политиков от общения с пранкерами и научить их защищать свои переписки в мессенджерах.

Осенью 2019 года разразилось несколько громких скандалов вокруг "Слуги народа", связанных с пранкером "Джокером". Неизвестный (или группа неизвестных) пишут народным депутатам и чиновникам, представляясь высокопоставленными лицами, а затем публикуют переписку в сети.

Исключенная из фракции СН народный депутат Анна Скороход не исключила, что разоблачения "Джокера" могут быть выгодны руководству "Слуги народа".

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