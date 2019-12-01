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1 декабря • обновлено в 22:18
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Трускавец-2: "слуг народа" предупредили о воспитательной работе

3.1т
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Анонсированный тренинг "Трускавец-2" для депутатов "Слуги народа" может быть вызван необходимостью провести "воспитательную работу" в президентской фракции.

Такое мнение озвучил в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. "Думаю, их там совсем не тренировать будут, а как раз формировать партийную диктатуру", – предупредил он.

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Тизенгаузен напомнил, что лидер партии Александр Корниенко заявил о необходимости обучить нардепов цифровой грамотности и заполнению деклараций.

"Т.е. там быстро всех вернут в реальность", – спрогнозировал эксперт.

Он обратил внимание, что в своем новом видеообращении президент Владимир Зеленский уже начал отмежевываться от "Слуги народа", чтобы иметь возможность критиковать и наказывать представителей собственной партии.

Съезд партии "Слуга народа" 10 ноября в Киеве

Съезд партии "Слуга народа" 10 ноября в Киеве

facebook.com/sluganarodu.official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Корниенко анонсировал проведение нового тренинга для депутатов "Слуги народа" предположительно в конце января. Он объяснил, что интенсив по цифровой грамотности необходим, чтобы обезопасить политиков от общения с пранкерами и научить их защищать свои переписки в мессенджерах.

Осенью 2019 года разразилось несколько громких скандалов вокруг "Слуги народа", связанных с пранкером "Джокером". Неизвестный (или группа неизвестных) пишут народным депутатам и чиновникам, представляясь высокопоставленными лицами, а затем публикуют переписку в сети.

Исключенная из фракции СН народный депутат Анна Скороход не исключила, что разоблачения "Джокера" могут быть выгодны руководству "Слуги народа".

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Скандалы вокруг "Слуги народа" Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Борис Тизенгаузен
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
чипы вшивать будут
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
С нардепами из «Слуги народа» проведут Трускавец 2, где будут учить, как шифроваться от СМИ: «Проститутка – герл, карьера через постель – гоп-стоп, журналист – редиска….»
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