За "пленками Деркача" может стоять ЦРУ: источник назвал цель "слива"

Так называемые "пленки Деркача" о разговоре между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом могли быть слиты сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в спецслужбах. По их словам, президентов соединяют офицеры связи и их разговоры записываются, однако подобных "сливов" в истории не было. Была только публикация Белым домом стенограммы разговора президента США Дональда Трампа и главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Как утверждают источники, оглашение этих аудиозаписей украинскому политику может свидетельствовать о том, что за этой игрой стоят самые высокопоставленные руководители ЦРУ.

"Исходя из того, что ЦРУ руководят республиканцы, а ФБР – демократы, можно сделать вывод, что "слив" так называемых "пленок Деркача" делался для нового витка противостояния между республиканцем Трампом и демократом Байденом", – пояснил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в партии "Европейская солидарность" заявили, что "пленки" о якобы давлении экс-вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия.

По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!