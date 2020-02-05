Поки іноземці, грантожери і єврооптимісти б`ються за посади із чималенькою оплатою у Наглядових радах Державних корпорацій, Наглядові ради Національних заповідників з 2011 року очолюють фанати Путіна і Януковича!

Так всі Національні заповідники Черкащини – від Канева до Чигирина досі опікує сумновідомий партійний і мисливський друг Януковича Тулуб;

Софію Київську – фанат Путіна і Кіріла Толочко;

Хортицю – віце-прем`єр уряду Азарова Слаута;

Києво-Печерську лавру – “тамада” Януковича Кулиняк;

Переяслав – голова Київської ОДА часів Азарова-Януковича Присяжнюк.

Я від імені оргкомітету акції “7 чудес України” звертався до прем`єрів Яценюка і Гройсмана, але за 5 років Мінкультури так і не змінило склади наглядових рад, хоча керівники Заповідників десятки разів зверталися до уряду.

Сьогодні об`єднане міністерство, яке напевно знову буде роз`єднане, певно й не знає, що наглядові ради заповідників очолюють фанати Путіна, друзі Азарова-Януковича і ті, хто вже давно помер?

Саме тому, хтось підкидає Зеленському і молодим технократам в Уряді ідею про Діснейленд на Хортиці чи інші неадекватні або просто шкідливі проекти в гуманітарній сфері.

Не знаєте що робити – розпочніть хоча б із формування нових наглядових рад, де на громадських засадах будуть працювати знакові вчені і громадські діячі, меценати, всі ті, хто люблять Україну і до глибини душі, і до глибини власної кишені.

Для підтвердження пропоную переглянути постанову КМУ від 2011 року: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/123-2011-%D1%80

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