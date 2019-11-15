Главная Новости
15 ноября • обновлено в 20:42
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

За "хорошее поведение": Скороход озвучила суммы в конвертах, которые получили "слуги народа"

3.5т
Читать материал на украинском

Анна Скороход, которую на закрытом заседании фракции "Слуга народа" исключили из рядов партии, озвучила суммы, которые якобы получали нардепы политсилы за "хорошее поведение".

В комментарии OBOZREVATEL Скороход рассказала, что "послушным депутатам" давали по 5 тысяч долларов, а те, кто занимает более высокие должности, получили по 10 тысяч долларов.

По ее словам, это была "разовая акция". При этом фамилии тех, кто давал деньги "слугам народа", Скороход называть отказалась.

Новости
Расплакавшаяся в Раде нардеп от "Слуги народа" нарушила запрет фракции. Видео

Несмотря на исключение из фракции, Скороход позитивно высказалась о президенте Владимире Зеленском. Она считает, что он либо не знает всей правды о делах фракции, либо ему искажают информацию.

В то же время Скороход заявила, что из Офиса президента поступают указания нардепам, за какие законопроекты нужно голосовать.

Анна Скороход, Верховная Рада

Анна Скороход, Верховная Рада

Как писал OBOZREVATEL:

  • 14 ноября народный депутат Анна Скороход заявила, что ее мужа Алексея Алякина задержали правоохранительные органы.

  • Политик подчеркнула, что ее мужа задержали в отместку за ее отказ голосовать за земельную реформу.

  • При этом глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что партия к задержанию ее мужа никакого отношения не имеет.

  • В свою очередь адвокат Сергей Тарасюк утверждает, что Алякина задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

  • Вскоре в ГПУ официально заявили, что Алякин объявлен в международный розыск и его задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве.

  • Также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что задержание мужа Скороход Алякина сразу после ее отказа голосовать за законопроект о рынке земли – случайность.

  • 15 ноября суд принял решение по мужу Скороход и подельнику Фукса. Алякина отпустили под ночной домашний арест.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Анна Скороход
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
7
Смешно
3
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Голосование за землю профинансировал запад.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги