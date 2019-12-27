"За год-два!" В Госдепе США заговорили о скором возвращении Донбасса

Проблему временной оккупации Россией территорий Донецкой и Луганской областей можно решить в течение одного-двух лет.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. При этом отметил, что с аннексированным Крымом так быстро не выйдет, сообщает Kyiv Post.

"Думаю, по Донбассу можно решить. Украинцы могут прийти к соглашению, по которому россияне при определенных условиях уйдут с Донбасса через год или два. Крым, думаю, это долгосрочный вопрос", – сказал он.

Уильям Тейлор заявил, что Донбасс Украине можно вернуть за год-два

По словам посла, проблема возвращения Украине контроля над восточной границей "будет трудной" для обеих стран и их граждан.

"Но там может быть золотая середина (при договоренностях. – Ред.). Или, может, россияне готовы передать границу какой-то международной силе. Это одно из решений", – подчеркнул Тейлор.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возведение стены на границе с оккупированным Донбассом является последним планом для Украины, который может быть применен лишь в случае, если все другие планы не сработают.

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