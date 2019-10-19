За 8 месяцев НАБУ сумело лишь провести 2 допроса и 1 обыск – адвокат Гладковского

"8 месяцев длится следствие, а с господином Гладковський состоялось два следственных действия", - заявил адвокат экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец во время заседания суда по избранию меры пресечения.

По его словам, за этот период следователи НАБУ провели допрос и обыск у господина Гладковского.

Он отметил, что последний раз выезжал господин Гладковський за границу и вернулся в начале октября этого года. Он также добавил, что Гладковський готов передать в суд загранпаспорта, демонстрируя, что не собирается уезжать.

"Мы отдадим паспорта, если нужно прямо здесь. Не поедет господин Гладковський без паспортов за границу. И намерения такого у него не было. Он только недавно вернулся из-за границы", - подчеркнул он.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что следствие ошиблось в ходатайстве в суд - просит арестовать господина Гладковского на 3 месяца, а закон допускает лишь на 60 суток.

"Мы отрицаем об удовлетворении ходатайства в полном объеме", - заявил адвокат. Он добавил, что господин Гладковский способен обеспечить надлежащее процессуальное поведение при той мере пресечения, которую предлагает защита - взятие на поруки.

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