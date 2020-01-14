"Брехло! Ганьба!" Юзик сбежал от народного допроса под Радой. Видеофакт

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков убежал от активистов, которые протестовали под зданием Верховной Рады против рынка земли в Украине.

Соответствующее видео, снятое во вторник, 14 января, опубликовало в YouTube информагентство ASPI (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, аграрии поймали Юзика и устроили ему допрос. "Слуга народа, ану иди к нам! Ты же депутат!" – закричали в толпе.

Юзик сбежал от народного допроса под Радой Скриншот из видео

У Корявченкова спросили, будут ли продавать землю иностранцам. Он заверил, что нет. После этого активисты удивились, если нет, почему ведутся разговоры о продаже земли иностранным бизнесменам.

"По иностранцам будет референдум", – пообещал Юзик, вызвав ажиотаж в толпе. После этого он начал пытаться уйти, однако люди хватали нардепа за рукав и продолжали беседу. Под крики "Ганьба!" и "Брехло!" ему все же удалось убежать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал из-за разговора, который "слил" в свой Telegram-канал исключенный из "Слуги народа" народный депутат Антон Поляков. Юзик на записи пытался "порешать" выгодные дела.

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