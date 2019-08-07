Гибель 4-х украинских военнослужащих в результате атаки со стороны российских оккупационных войск – один из первых ударов по президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде со стороны Кремля. Путин дал отмашку на проведение долгосрочной компании по дискредитации главы Украины и его окружения, "закончить войну", которую естественно никто из них не начинал. Вскоре по указанию из Кремля к этой грязной компании на крови, неизбежно подключится коллективная путинская пятая колонна в Украине, т. к., информационных и иных возможностей и их для этого внутри страны вполне достаточно.

Новости Зеленскому пора очнуться

Пока украинская армия отводила от линии соприкосновения тяжёлое вооружение, оккупанты начали незаметно укреплять свои позиции и сейчас они активно готовятся к военному продвижению на неоккупированные территории Украины.

Вскоре кремлевское руководство оккупантами и их пособники внутри страны включит на полную мощь информационную машину по дискредитации В. Зеленского.

Каковы можно дать рекомендации главе государства и его команде?

С убийцей Путиным разговаривать бессмысленно. Он давно патологически болен тяжелой формой девиантного поведения от того, что уже слишком много "хлебнул крови", тем самым Путин физически не в состоянии дальше жить без причинения людям горя и зла. От разговоров с Путиным невозможно добиться прекращения обстрелов.

Новые акты российской агрессии на востоке Украины требуют от Владимира Зеленского и его команды больших волевых усилий по началу формирования и реализации украинской внешней международной политики, основанной на нормах международного права и обеспечивающей в полной мере защиту национальных интересов страны.

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Это уже тысячный сигнал того, что Украина должна перестать быть объектом издевательств со стороны агрессора Путина, при молчаливом ободрении его агрессии против Украины "западными партнерами" Меркель и Макроном и послушного следования в обозначенном не соответствующим нормам международного права и украинского законодательства минско-нормандском фарватере предыдущим политическим руководством Украины.

Пришло время официального признания минских договоренностей неэффективными и незаконными, не отвечающими фактическим обстоятельствам и для эффективного противодействия российской агрессии обеспечить переход к новому формату на базе будапештского меморандума, которым Украине гарантирована безопасность при ликвидации ядерного оружия Великобританией, США, Россией и позже присоединившимися странами, Францией и КНР. В предмет переговоров необходимо включить все временно оккупированные территории.

Восстановить нарушенное международное право, разрушенный режим нераспространения ядерного оружия и эффективный контроль над всей территорией своей государственной границей, - вот какие начальные задачи необходимо решать во внешней политики Украины.

И решать их необходимо не полагаясь на волю глав иностранных государств, а путем проявления собственной политической воли - кропотливой профессиональной дипломатической работой и целым комплексом мер по продвижению и отстаиванию национальных интересов Украины на международном уровне. В общем, делать все то, что не делало предыдущее политическое руководство страны.

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