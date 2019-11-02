Лавренюк может стать заместителем Авакова: что об этом известно

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк может вернуться на работу в МВД и стать заместителем министра Арсена Авакова.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Сам чиновник комментировать возможные назначения отказался, сославшись на то, что сейчас находится на отдыхе.
Лавренюк и Аваков
По данным "Украинской правды", Лавренюк может быть назначен на пост заместителя генерального прокурора Украины.
До назначения замминистра инфраструктуры в 2016 году он занимал руководящие должности в ГУ МВД Украины в Донецкой области, Департаменте внутренней безопасности МВД.
У него также есть большой опыт антикоррупционной деятельности. Он возглавлял Управление по предупреждению коррупции и проведению люстрации МВД Украины.
Кроме того, в Мининфраструктуры он реформировал Управление предотвращения коррупции, внутренних расследований и госфинмониторинга. Под его руководством была разработана Антикоррупционная стратегия и программа министерства. В результате МИУ получило позитивную оценку USAID и вышло в лидеры по числу и масштабу вскрытых коррупционных схем.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября Лавренюк заявил, что уходит в отставку. Он работал заместителем министра инфраструктуры Украины с мая 2016 года. Курировал морской и речной транспорт, почтовую связь, предприятия Министерства инфраструктуры Украины, а также вопросы внутреннего контроля и безопасности на транспорте.
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