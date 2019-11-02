Лавренюк может стать заместителем Авакова: что об этом известно

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк может вернуться на работу в МВД и стать заместителем министра Арсена Авакова.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Сам чиновник комментировать возможные назначения отказался, сославшись на то, что сейчас находится на отдыхе.

Лавренюк и Аваков

По данным "Украинской правды", Лавренюк может быть назначен на пост заместителя генерального прокурора Украины.

До назначения замминистра инфраструктуры в 2016 году он занимал руководящие должности в ГУ МВД Украины в Донецкой области, Департаменте внутренней безопасности МВД.

У него также есть большой опыт антикоррупционной деятельности. Он возглавлял Управление по предупреждению коррупции и проведению люстрации МВД Украины.

Кроме того, в Мининфраструктуры он реформировал Управление предотвращения коррупции, внутренних расследований и госфинмониторинга. Под его руководством была разработана Антикоррупционная стратегия и программа министерства. В результате МИУ получило позитивную оценку USAID и вышло в лидеры по числу и масштабу вскрытых коррупционных схем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября Лавренюк заявил, что уходит в отставку. Он работал заместителем министра инфраструктуры Украины с мая 2016 года. Курировал морской и речной транспорт, почтовую связь, предприятия Министерства инфраструктуры Украины, а также вопросы внутреннего контроля и безопасности на транспорте.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!