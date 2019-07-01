Тимошенко рассказала, как президенту защитить ГТС

У президента Владимира Зеленского сегодня есть возможность сделать две вещи, необходимые для прекращения кражи стратегической собственности Украины – ГТС.

Об этом Юлия Тимошенко сказала на брифинге в Верховной Раде, комментируя решение Счетной палаты принять к рассмотрению и начать проверку документов о доведении до банкротства отечественной газотранспортной системы, сообщает пресс-служба "Батьківщини".

Во-первых, отметила лидер политсилы, главе государства надо наложить вето на два постановления правительства Владимира Гройсмана, на базе которых забирают ГТС у нашего государства.

Во-вторых, президент может определить как внеочередной законопроект о запрете манипуляций с собственностью на ГТС, который внесли Тимошенко и ее команда.

Юлия Тимошенко Сайт партии "Батьківшина"

"Это не шутки. У Украины забирают ее собственность стоимостью 300 млрд евро, которая приносит в бюджет ежегодно почти $3 млрд доходов. И новый президент, и новый парламент должны защитить эту стратегическую собственность", – подытожила лидер "Батьківщини".

Напомним, Тимошенко обратилась в Счетную палату сразу после того, как стало известно, что правительство пытается довести ГТС до банкротства, переписать ее имущество на так называемое ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и вывести из-под контроля государства.

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